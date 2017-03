Schopfheim Eine Nacht zum Tanzen und Tafeln

16:13 Schüsse nahe dem Parlament in London

15:56 Schüsse nahe britischem Parlament in London

15:45 Steinmeier mahnt Verteidigung der Demokratie an - Appell an Erdogan

Berlin - In einer engagierten Antrittsrede hat der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Nazi-Vergleiche des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen. "Respektieren Sie den Rechtsstaat und die Freiheit von Medien und Journalisten! Und geben Sie Deniz Yücel frei!". Das sagte Steinmeier mit Blick auf den in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten. Zugleich rief er die Deutschen auf, mutig für die Demokratie zu streiten. Unmittelbar vor seiner Antrittsrede war er von Bundestag und Bundesrat vereidigt worden.

15:45 Zug bei Luzern in der Schweiz entgleist

Luzern - In der Schweiz ist ein Zug kurz nach dem Verlassen des Bahnhofs Luzern entgleist. Einige Waggons des EuroCity von Basel nach Mailand seien aus den Schienen gesprungen, berichtete der Bahnkonzern SBB. Auf Fotos war ein auf die Seite gekippter Waggon zu sehen. Über Verletzte machte die Bahn zunächst keine Angaben. Rettungskräfte halfen Dutzenden Menschen, die eine Stunde in dem entgleisten Zug ausharren mussten, in Sicherheit. Der Bahnverkehr in der Region Luzern kam zum Erliegen.