Standort Zentralklinikum Wir nahmen an der Info-Veranstaltung des Landratsamtes zum Thema „Standortsuche fürs Zentralklinikum“ in der Stadthalle teil. Wir haben lange gewartet, um die sauer aufstoßende „Brühe“, die uns der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler eingebrockt hat, zu verdauen. Dazu kamen die – für unsere Begriffe – unqualifizierten Bewertungen des „Beratungsunternehmens“ Andree Consult. Subsumiert bedeutet das doch nur „Wes’ Brot ich ess, des Lied ich sing“. Aber nun zu einigen Bewertungsdetails: Elektrosmog ist ja offensichtlich für die Lörracher Variante kein Thema. Aber bei einer 380 KV-Leitung neben dem Klinikum ist es sehr wohl ein Thema. Die erhöhte Erdbebenzone im Bereich Entenbad muss sich ja wohl in den Baukosten zeigen ( verstärkte Gebäudemassen, trotzige Fundamente). Für unsere Begriffe ist es unverständlich, wie eine solche „Info“-Veranstaltung ohne Kostenvorstellung pro Variante angeboten werden konnte. 240 Millionen stehen im Raum ohne Differenzierung – das hätte wohl Lörrach den Kragen gekostet. Aber dabei bleibt es sehr wahrscheinlich auch nicht in Summe: Die Bürgermeister haben ja schon von 300 Millionen (plus 20 Prozent). Bleiben wir bei den Kosten: Die Lörrach-Variante wird immer wieder positiv dargestellt, indem der fehlende S-Bahnanschluss ausgeklammert wird. Das bedeutet aber doch, dass die Bedingung – sie war ja Bestandteil der Ausschreibung der Bewerbung – nicht erfüllt wird. Dass heißt: Rote Karte. Es ist unfair, wenn die Varianten sachlich verglichen werden sollen, die Kosten der Verlegung der Landstraße 138 nicht in die Lörrach-Variante einzurechnen. Ein Hinweis auf den möglichen Kostenträger genügt – die Kosten tragen wir Steuerzahler allemal. Was soll der Unsinn, dass die Schopfheimer Variante mehr Stechmücken bietet als Lörrach. Beide liegen an der Wiese. Jedoch hat Lörrach den „Vorteil“ eines stehenden Gewässers, das bekanntlich ein Eldorado für die kleinen Biester ist. Und die Erreichbarkeit aus dem Kandertal und Schliengener Raum kann ad acta gelegt werden, da die Patienten aus diesen Gebieten bekanntermaßen nur zu einem geringen Prozentsatz nach Lörrach gehen und sich eher nach Müllheim orientieren. Leider entstand bei diesen Informationsveranstaltungen nicht der Eindruck, dass sachlich informiert wurde, sondern dass lediglich der Lörracher Variante das Wort gesprochen wurde. So möchten Lörrach/Kreis die Perle in der Hand behalten und das Wiesental behält den Dreck (Kreismülldeponie) – ist ja auch eine zentrale Lösung. Henning Uhlich Schopfheim