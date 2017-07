Schopfheim Eine Villa für zwei Wohngruppen

Neue Bleibe: Der Landkreis möchte im Zuge der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims (MPH) für zwei Außenwohngruppen mit insgesamt 14 Plätzen eine Villa kaufen. Das Gebäude in der Hauptstraße soll rund 670 000 Euro kosten.

Schopfheim (wm). Der Sozialausschuss des Kreistages sprach mehrheitlich die Empfehlung aus, den Plänen zuzustimmen. Insgesamt bestehe ein Bedarf von zwölf Plätzen für eine ambulante Betreuung in solchen Wohngruppen, so die Kreisverwaltung. Schon bisher betreibe das MPH in der Innenstadt, in der ehemaligen „Linde“, eine so genannte Außenwohngruppe mit insgesamt acht Plätzen. Somit bestünde rechnerisch nur noch Bedarf für vier weitere Plätze.

Gleichwohl befürwortet das Landratsamt den Kauf der Villa, weil die Außenwohngruppe Linde nur zur Miete untergebracht sei. Es bestehe das Risiko, dass der Eigentümer die Wohnungen kündigt und Eigenbedarf anmeldet. Jedenfalls habe der Eigentümer die Leitung des MPH schon vergangenes Jahr entsprechend informiert.

Bei einer Außenwohngruppe handelt es sich rechtlich um eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für volljährige Menschen mit Behinderung. Sie unterliegen der Kontrolle durch die Heimaufsicht, gehen in der Regel jedoch tagsüber einer Arbeit nach.