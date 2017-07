Schopfheim Einkaufstüten für Tafelladen

Schopfheim . Seit vielen Jahren gehören die Konzerne Edeka und Neukauf zu den größten Spendern von Lebensmitteln an die lokalen Tafeln.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutsche Tafel wurde eine Einkaufstüte mit haltbaren Lebensmitteln zusammengestellt, die Kunden in den beteiligten Edeka-Läden zum Preis von fünf Euro kaufen und abgeben können. Sie gehen dann an die örtlichen Tafeln weiter. Noch bis kommenden Samstag läuft die Aktion.

An der Sammelaktion für die Schopfheimer Tafel beteiligen sich Treff in Schopfheim, Spar-Seger in Hausen, Edeka Steinebrunner in Zell, Treff in Schönau, Edeka-Karle in Todtnau und die Schmidt’s Märkte in Wehr.