Rund um den Globus finden am 3. März die Feiern zum Weltgebetstag statt.

Schopfheim (mo). In Schopfheim gestalten 15 evangelische und katholische Frauen um Uschi Schmitthenner den Gottesdienst am Freitag um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Die Fahrnauer Weltgebetstagsfrauen haben sich in diesem Jahr dem Schopfheimer Team angeschlossen. In Fahrnau findet daher keine eigene Feier statt.

„Was ist denn fair?“ Unvermittelt trifft die Besucher diese Frage der Frauen von den Philippinen, die die Liturgie vorbereitet haben. Der südostasiatische, katholisch geprägte Inselstaat ist das Schwerpunktland der weltweiten Feiern.

In einem Fotovortrag wird das Land mit seinen unterschiedlichen Facetten dargestellt, die Naturschönheiten ebenso wie die Probleme. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Essen mit philippinischen Speisen.

Reis spielt eine große Rolle auf den Philippinen. Anhand dieses Grundnahrungsmittels wird anschaulich erklärt, wie ungerechte Strukturen im Welthandel für Armut in den Herkunftsländern sorgen und welchen Anteil unser Konsumverhalten daran hat.

Drei fiktive Filipinas, wie die philippinischen Frauen genannt werden, kommen zu Wort. Sie berichten von Armut, Ausbeutung, Migration und den dramatischen Folgen des Klimawandels. Präsident Dutertes grausamer „Anti-Drogen-Krieg“ mit über 7000 Todesopfern bringt die Philippinen immer wieder in die Schlagzeilen. Auf der Suche nach Perspektiven zieht es viele Filipinas und Filipinos in die 17-Millionen-Metropolregion Manila. Rund 1,6 Millionen wandern Jahr für Jahr ins Ausland ab und schuften als Hausangestellte, Krankenpfleger oder Schiffspersonal in Saudi-Arabien, den USA, Europa, oder Hongkong. Ihre Überweisungen sichern den Familien das Überleben, doch viele der Frauen zahlen einen hohen Preis: ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, körperliche und sexuelle Gewalt.

Die Philippinen sind das bevölkerungsreichste christliche Land Asiens, über 80 Prozent der Bevölkerung sind katholisch. War die römisch-katholische Kirche zu Kolonialzeiten eng mit den Mächtigen verbunden, so setzen sich viele Priester und Ordensfrauen heute für die Armen und Entrechteten ein. Auch Vertreter der protestantischen Kirchen sind stark gesellschaftlich engagiert. Neben einer buddhistischen Minderheit sind rund fünf Prozent der Bevölkerung muslimisch.

Auch die Terrororganisation IS ist auf den Philippinen aktiv und hat auf Mindanao eine Provinz des Kalifats ausgerufen.

Der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen ermutigt zum Einsatz für eine gerechte Welt. Ein Zeichen dafür sind die Kollekten der Gottesdienste in Deutschland, die Frauen- und Mädchenprojekte weltweit unterstützen. Darunter sind acht Partnerorganisationen auf den Philippinen, die sich für politische und gesellschaftliche Beteiligung sowie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder engagieren.

Für den Weltgebetstag 2016 aus Kuba kamen in Deutschland Kollekten in Höhe von mehr als 2,6 Millionen Euro zusammen, die 54 Frauenprojekte in 24 Ländern zugute kamen.