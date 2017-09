Schopfheim Einspruchswelle gegen „massive Verdichtung“

Schopfheim-Wiechs (hjh). Eine 4:2-Absage erteilten die Ortschaftsräte der Voranfrage zum Bau von zehn Terrassenhäusern und einem zwei- bis dreistöckigen Doppelhaus seitlich und unterhalb der bereits vorhanden Terrassenhäuser im Kapellenweg.

Die Ortschaftsräte hielten nichts von der „massiven Verdichtung“, die in dem Bereich geplant sei. Ortsvorsteher Ino Hodapp beteuerte, er habe in seiner Amtszeit „noch nie einen Bauantrag gesehen, zu dessen Genehmigung so viele Befreiungen von geltenden Vorschriften notwendig waren wie in diesem Fall.“ Acht oder neun Einsprüche seien gegen das Projekt bereits eingetrudelt, sagte er, um sich dann der Stimme zu enthalten, weil auf dem Grundstück, das zur Debatte stehe, seine Schafe weiden.

Die übrigen aber wollten sich mit dem Projekt auch deshalb nicht anfreunden, weil die Erschließung über einen schon jetzt viel zu schmalen Weg geplant sei, der den dann unvermeidbaren Begegnungsverkehr keinesfalls erlaube.

Da konnte auch Kai Horschigs Bemerkung nicht mehr helfen: „Die Leute, die dort bauen, muss man am Ende schon deshalb bewundern, weil sie den Straßenverkehrslärm der B 317 und der Kreisstraße nach Wiechs in Kauf nehmen wollen.“ Vorerst ebenfalls abgelehnt wurde der geplante Bau von vier Einfamilienhäusern im Baugebiet an der Halde. Zum einen, so Ino Hodapp, seien die Grundstücke viel zu groß und daher nicht mehr zeitgemäß, zum anderen spreche dagegen, in welcher Art und Weise das Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt wurde.

Das Gremium schloss sich damit der Kritik aus den Reihen der Zuhörer an, in der die Rede davon war, dass die Informationen der Angrenzer nicht ausreichten, um sich ein klares Bild von den geplanten Bauten machen zu können. Einsprüche habe man damit wohl bewusst unterdrücken wollen. Und wohl auch deshalb fordern die Ortschaftsräte vor einem Beschluss „konkrete Pläne und insgesamt aussagekräftige Unterlagen“ zur Beurteilung des Antrags.