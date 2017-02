Bilder wie aus einem Katastrophenfilm: Eine Flutwelle, gespickt mit dicken Eisschollen, wälzt sich mit Getöse an Häusern und Gärten vorbei, reißt ganze Bäume mit sich und schleift am Ufer Steine und Betonmauern so glatt wie ein Sandstrahler.

Schopfheim-Langenau. Was an winterliche Weltuntergangsstimmung erinnert, hat sich tatsächlich abgespielt - vor gut 14 Tagen an der Kleinen Wiese in Langenau. „Es war eine richtige Flutwelle, mehr als einen Meter über dem normalen Wasserstand, mit bis zu 40 Zentimeter dicken Eisschollen“, erinnert sich Wolf-Dieter Hänßler an den Schrecken am helllichten Tag, den er mit seinem Smartphone auch auf Video festegehalten hat.

Der eishaltige Tsunami kam am 31. Januar „ohne Vorwarnung“ herangerollt, füllte das Bett der Kleinen Wiese bis an den Rand und wälzte sich rund 20 Minuten durch Langenau. Noch heute sind die Spuren der Flut deutlich zu sehen: Reste von Eisschollen und Geschwemmsel liegen auf den Wiesen, am Ufer stehen Bäume, deren Rinde die Eisschollen restlos weggeschmirgelt haben.

Unterhalb von Langenau, in den Müschelen, blockierten umgestürzte Bäume den Eisfluss, die Schollen türmten sich auf und es kam zu einem rund 100 Meter langen Eisverschluss, der das Wiesewasser zurückstaute. Spätestens da machte sich Wolf-Dieter Hänßler ernsthafte Sorgen, musste er als Eigentümer des ehemaligen Arlington-Fabrikareals doch befürchten, dass der Rückstau die Gebäude in Mitleidenschaft zieht.

Zum Glück kam es nicht so weit. „Nach acht Stunden war der Spuk vorbei“, erinnert sich Hänßler und räumt zugleich ein, dass ihm die Flutwelle „einige graue Haare“ eingehandelt hat.

Dass vor allem in Langenau nicht mehr passierte und beispielsweise die „Insel“ nicht durch Hochwasser gefährdet war, ist für ihn einzig und allein dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die Stadt voriges Jahr – nicht zuletzt auf sein Drängen hin – im Rahmen der Gewässerpflege an einigen Stellen das Wiesebett vertieft und angeschwemmten Kies ausgehoben hat.

Für Wolf-Dieter Hänßler ist denn auch klar, dass es aus diesem Beinahe-Hochwasser Konsequenzen zu ziehen gilt. Er weiß dabei, von was er spricht, denn als Eigentümer des Wasserkraftwerks Wiesental (WKW) ist er ein Fachmann, was den Umgang mit Gewässern anbetrifft.

Er suchte nach der Eisflut denn auch das Gespräch mit den Behörden und den beteiligten Kommunen. Unter anderem auch mit der Gemeinde Kleines Wiesental, wo man am bewussten Tag in Tegernau einen Eisverschluss an der Köhlgartenwiese aufgebrochen und damit – unabsichtlich – die Welle losgetreten hatte. Denn die aufgestaute Wassermenge riss auf ihrem unaufhaltsamen Weg talabwärts eine riesige Menge an weiteren Eisbrocken mit sich.

In Zukunft müsse man in suchen Fällen auch die Unterlieger vorher informieren, so Wolf Dieter Hänßler, der wegen der erforderlichen Gewässerpflege an der Kleinen Wiese auch das Gespräch mit der dafür zuständigen Stadtverwaltung suchte. „Das A und O sind regelmäßige Unterhaltsmaßnahmen“, weiß der Wasserkraftexperte und hofft, dass das jüngste Ereignis dies allen Verantwortlichen vor Augen geführt hat. „Es hätte viel Schlimmeres passieren können“, so Wolf-Dieter Hänßlers Resümee. Jetzt seien zum Glück hoffentlich „alle sensibilisiert“.