Dorfherbst mitten im gefühlten Hochsommer: Die Nachfolgeveranstaltung der einstigen Fahrnauer Dorffeste hatte bei der diesjährigen Auflage durch und durch sommerlichen Charakter. Von Ralph Lacher Schopfheim-Fahrnau. Der Dorfherbst fand nicht nur am letzten Wochenende in den Sommerferien statt, sondern auch bei (hoch)sommerlichen Temperaturen, die ihren Teil dazu beitrugen, dass die Besucher sowohl am Samstag als auch am Sonntag in großer Zahl auf das Festareal strömten. Dass man in Fahrnau um Ideen nicht verlegen ist, wenn es gilt, traditionelle Veranstaltungen mit neuem Leben zu füllen, betonte Bürgermeister Christof Nitz am Samstag im Gespräch mit den Veranstaltern anlässlich des Fassanstichs. Das Stadtoberhaupt nahm damit Bezug auf die Tatsache, dass die Vereinsgemeinschaft über 30 Jahre lang ein dreitägiges Dorffest veranstaltet hatte. Als dessen Besucherzahlen zurückgingen, gaben sich die Fahrnauer ein neues Konzept und laden seither unter dem neuen Namen „Dorfherbst“ nur noch alle zwei Jahre ein. Auch dieses Jahr spannten alle Fahrnauer Vereine und die Kirchengemeinde vorbildlich zusammen. Ins Boot geholt hatten sie aber auch Verstärkung, die sich vorwiegend der Unterhaltung der Gäste annahm. So spielten am Samstag zum Fassanstich die „Noises“ von der Musikschule, die mit Plastiktonnen und mit PET-Flaschen als Rhythmusinstrumenten aufhorchen ließen. Der neue Klang schien den Bürgermeister so beeindruckt zu haben, dass er ganz im Gegensatz zu anderen Fassanstichen dieses Mal etwas Mühe hatte und ein Schwall vom kühlen Blonden auf dem heißen Asphalt des Schulhofs landete. Mit Unterstützung von Pfarrer Andreas Ströble und George Heist vom Gesangverein klappte es aber schließlich doch. Der Wunsch des Bürgermeisters nach starkem Besucherzuspruch erfüllte sich allerdings am Samstag erst ab dem frühen Abend. Am Nachmittag war es wohl doch etwas zu heiß. Der Kinderflohmarkt im Schatten des Schulhofs fand trotzdem statt, und auf der Bühne spielten hintereinander „Bettina & The Rythm Boys“, die „Knastbrüder“ und die Big Band des Musikvereins Fahrnau. Auch am Sonntag war es weiter richtig Sommer beim Dorfherbst. Der Familientag bescherte dem Fest vom Gottesdienst auf dem Schulhof über das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Fahrnau, der Unterhaltung für Kinder mit „Musicole“ und den Pfadfindern sowie dem Auftritt des Gesangvereins nicht nur eitel Sonnenschein, sondern auch sehr guten Besucherzuspruch.