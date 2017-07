Schopfheim Eltern bringen Pausenhof auf Hochglanz

Gleich in zweifacher Hinsicht sahen Eltern und Elternvertreter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) an der Johann-Peter-Hebel-Schule einen Bedarf zum Handeln.

Schopfheim. Der Pausenhof des SBBZ – so lautet nach dem neuen Schulgesetz der Name der Förderschulen –­ ist etwas in die Jahre gekommen. Wegen Lehrermangels konnte in diesem Schuljahr keine Schulgarten-AG stattfinden.

Das Kollegium konnte dieses Angebot laut Pressemitteilung des Elternbeirates nicht erbringen, weil die Lehrer mit einer Fülle von zusätzlichen Aufgaben neben ihrer „normalen“ Tätigkeit belastet sind und sich auch bei einem schrumpfenden Kollegium (es herrscht ein Mangel an ausgebildeten Sonderschullehrern bei wachsenden Aufgaben-Stichwort: Inklusion) immer mehr Pflichten und Aufgaben auf immer weniger Schultern verteilen.

Schüler und Eltern möchten aber weiterhin für eine freundliche Schulumgebung sorgen, in der sich die Schüler wohl fühlen und damit auch die positive Einstellung zum Schulbesuch unterstützt wird.

So fanden sich flugs ein paar Eltern, die mit Tatkraft und Einsatzwillen den Schulhof wieder auf Vordermann brachten: Sie besorgten Pflanzerde und setzten frische Blumen in Kästen und Rabatten. Und weil man es gründlich nahm, brachten sie den Schulhof mit einem Hochdruckreiniger gleich noch auf Hochglanz.

Ein fachlich gerüsteter Vater spendierte der Holzverkleidung um den Eingangsbereich einen frischen Anstrich, sodass die Eingangstür gleich viel heller und freundlicher den Schülern entgegenblickt. Jetzt soll noch der benachbarte Fahrradschuppen einen Neuanstrich bekommen. Die tatkräftigen Eltern würden sich über eine Materialspende hierzu sehr freuen. Im Anschluss an diese Aktion verschönerten Schüler auch noch die Sitzmöbel im Pausenhof mit einem neuen Anstrich.

In einem weiteren Schritt überlegen sich die Eltern, ob den Kindern nicht die Gelegenheit geboten werden kann, sich körperlich in den großen Pausen zu betätigen. Es ist an die Einrichtung von Ballspielmöglichkeiten gedacht. Dieses Auspowern sei für die Kinder als Ausgleich zum Lernen sehr wichtig.