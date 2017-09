Schopfheim „Eltern haben sich mit Recht beschwert“

Schopfheim (ma). Einen Sachstandsbericht zur Halle Wiechs begehrte CDU-Stadtrat Thomas Kuri bei der Sitzung des Bauausschusses zu erhalten.

Ausschussvorsitzender Thomas Gsell sagte als Bürgermeisterstellvertreter, es gebe eine E-Mail der Elternschaft der Klasse zwei, die sich „mit Recht“ über die Verhältnisse am ersten Schultag beschwert habe (wir berichteten). Es gelte eine Lösung zu finden, da das Problem noch eineinhalb Jahre (bis zur Fertigstellung der Halle) dauere. Ortsvorsteher Ino Hodapp teilte mit, dass der Abriss der alten Halle in den Unterrichtspausen gestoppt werde, so dass die Kinder ins Freie könnten, und auch ein Sichtschutz angebracht werde, damit die Kinder nicht abgelenkt würden.

Die Straße mit den Leitungsarbeiten vor der Schule sei zur Hälfte fertig, bis zum Ende dieser Woche sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Diese hätten sich verzögert, weil ein Rohr erst geliefert hätte werden müssen. Dass sowohl die Straßenarbeiten vor der Schule und der Beginn der Abrissarbeiten der alten Halle zeitgleich auf den ersten Schultag nach den Sommerferien fielen, sei „suboptimal“ gelaufen, so Thomas Gsell, der aber auch um Verständnis für die Stadtverwaltung warb, weil diese die Firma für die Abbrucharbeiten nach den Verzögerungen ja nicht habe „herantragen“ können.

SPD-Fraktionsvorsitzender Cremans wies darauf hin, dass man ja dies für eine mögliche nächste Vergabe entsprechender Arbeiten im Hinterkopf behalten könne.