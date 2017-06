Schopfheim „En Marche“ siegt auch in Poligny

Schopfheim (ma). „En Marche, die Partei des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, hat auch in Poligny die Nase weit vorn. Beim ersten Durchgang der Parlamentswahl gaben 37,1 Prozent der Wahlberechtigten in der Schopfheimer Partnergemeinde „La République en Marche“ die Stimme. Die Partei wird dort von Danielle Brulebois vertreten. Die Republikaner kamen auf 18,44 Prozent, „La France insoumise“ auf 16, 97 Prozent und die Sozialisten auf 9,19 Prozent. Der „Front National“ konnte im Jurastädtchen lediglich 8,56 Prozent der Stimmen einheimsen. Die Wahlbeteiligung lag in Poligny bei 53,16 Prozent.