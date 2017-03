Schopfheim Energie speichern mit Eis

Schopfheim (hjh). Es hörte sich gut an. Wer träumt nicht von der 100prozentigen Nutzung der Umweltenergien Sonnenstrahlung und Erdwärme? Wer ist nicht von dem unerschöpflichen Energielieferanten Sonne fasziniert, der 37 000 mal mehr Energie liefern kann, als auf der Erde insgesamt benötigt wird?

Ist es aber nicht auch ein wenig Zukunftsmusik, mit der Professor Gerhard Weissmüller vom KIT in Karlsruhe im Konferenzraum des Hotels im Lus seine Zuhörer faszinierte, als er versprach, dass auf dem Weg zur Energiewende ab dem Jahr 2050 der CO²-Ausstoß um 60 bis 95 Prozent sinken wird, nirgendwo mehr ein Feuer oder auch nur eine Flamme brennt und Häuser auf dem Dach keine Kamine mehr haben?

Es hörte sich gut an, was der Professor als Referent der Stadtwerke Bad Säckingen mit Geschäftsführer Siegfried Pflüger und der Stadt Schopfheim vortrug. Weissmüller prophezeite einen gravierenden Wandel im Energiesystem, in dem künftig „viele Kleine im Verbund ein Großes“ (Kraftwerk) ersetzen werden, sobald die Hürde „Speicher“ endgültig genommen ist. Dies nimmt Weissmüller derzeit als Chef des Unternehmens DEEnO (Dezentrale Energie-Erzeugung, Netze und Optimierung) derzeit mit der Entwicklung eines „Eisspeichers“ und intelligenter Steuerung so erfolgversprechend in Angriff, dass die Gemeinde Gutach-Bleibach im Baugebiet „Alte Ziegelei“ 40 Wohneinheiten nach dem DEEnO-Konzept plant, in dem kein Platz mehr ist für traditionelle Heiztechniken. Durch den Einsatz innovativer Lösungen werde dort der Energiebedarf komplett aus der Umwelt gedeckt.

Den spannenden Vortrag hörten sich unter anderem auch die Ortschaftsräte Kai Horschig (Wiechs) und Karlheinz Markstahler (Langenau), die Stadträtin Heidi Malnati sowie die Bürgermeister Christof Nitz und Jürgen Multner an.

Möglichkeiten zur aktuellen Umsetzung des fast schon revolutionären Energiekonzeptes in ihren Gemeinden sahen sie zumindest derzeit nicht, obwohl nicht auszuschließen war, dass sich Weissmüllers Konzept (100 Prozent erneuerbar, 100 Prozent emissionsfrei) auf Dauer durchsetzen kann.

Der DEEnO-Chef, der natürlich weiß, dass „die Energiewende Speicher zur zeitlichen Pufferung von Energie“ ebenso benötigt wie entsprechende „Netze zur räumlichen Verschiebung der anfallenden und vorhandenen Energie“, plädierte für einen Energie- und Netzverbund zur Sektorenkopplung der Gas-, Strom-, Wärme- und Kältenetze und betonte in seinem Schlusswort: „Wir setzen voll auf die Sonne, die auf Dauer auch Windenergie nicht ersetzen kann.“