Viele städtische Gebäude sind in die Jahre gekommen, so auch die Stadt­bibliothek und die Stadthalle. Da ist eine Energiediagnose hilfreich und die Erkenntnis, wann sich welche Schritte amortisieren. „Therapiert“ werden soll aber in dringlichen Fällen erst in den Jahren 2017 bis 2019 - sofern der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen zustimmt.

Schopfheim. Für die Stadthalle empfahl Martin Jürgens von der Energieagentur eine Nutzersensibilisierung, eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Parkgarage und die Ergänzung der Dachdämmung, die aus Altersgründen notwendig sei. Zudem sei der Austausch der Fenster aus energetischen und sicherheitstechnischen Gründen sinnvoll. Jürgens empfahl auch die Sanierung und Modernisierung der Lüftungsanlagen und der Verteilung zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit, zum Effizienzgewinn und zur Einhaltung der Hygieneanforderungen.

„Sowieso“-Maßnahmen und Dreingaben

Im einzelnen bedeutet dies: Ein Vergleich der realen Verbrauchsdaten des Stadthallengebäudes mit vorgegebenen Kennwerten laut Energieeinsparverordnung zeigte, dass die Stadthalle im Durchschnitt besser abschneide, was auf LED-Lampen zurückzuführen sei. Der Wärmeverbrauch liege etwas über den Kennwerten, aber noch im verträglichen Bereich, so Martins Jürgens von der Energieagentur.

Ein Schritt zu einer weiteren Energie- und Kosteneinsparung sei die Umrüstung der Beleuchtung der Parkgarage und der Bühne. Die Energieagentur untersuchte auch Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudehülle. Maßnahmen am Dach seien aufgrund des Alters sowieso notwendig. Neben dieser „Sowieso-Maßnahme“ würde auch ein Hitzeschutz sinnvoll sein.

Handlungsbedarf bestehe auf jeden Fall bei der Lüftungsanlage, die aufgrund von Zugerscheinungen im Betrieb, des Alters (Baujahr 1982), Defekten in Steuerung und Regelung und von nicht mehr eingehaltenen Hygienerichtlinien bezüglich der Außenluftansaugung saniert werden müsste. Die Kosten würden rund 500 000 Euro betragen bei einer Förderung von 125 000 Euro über die Kommunalrichtlinie. Einsparungen würden sich aus der Wärmerückgewinnung ergeben. Der Energieeinsatz würde sich indes leicht erhöhen, wenn die notwendige Kühlung implementiert werde.

Bei der Stadtbibliothek zeigte sich, dass die Strom- und Wärmeverbräuche wesentlich höher als die vorgegebenen Kennwerte liegen. Martin Jürgens von der Energieagentur empfahl der Stadt hier die Umrüstung der Beleuchtung des Lesesaals auf LED-Technik. Die Ergänzung der Dachdämmung amortisiere die Mehrkosten in angemessener Zeit und verbessere auch den Wärmeschutz im Sommer. Der Austausch der Fenster sei auch hier aus energetischen und sicherheitstechnischen Gründen sinnvoll - genauso wie eine Nutzersensibilisierung.

Bei der Diskussion im Bauausschuss ergaben sich einige Fragen. Andreas Gsell (Unabhängige) wollte wissen, ob zur Gebäudehülle weitere Untersuchungen gemacht worden seien. Wände und Böden seien mitbetrachtet worden, deren Sanierung sei aber nicht empfehlenswert, erläuterte Martin Jürgens. „Das ist schon relativ gut gedämmt“, fügte der beteiligte Architekt Harald Klemm an. Die Amortisationszeit wäre hier deutlich erhöht.

Neue Fenster sind einbruchsicher

Thomas Kuri (CDU) fragte nach, ob dezentrale Lüftungsanlagen vorteilhafter seien. Martin Jürgens redete aber einer zentralisierten Anlage das Wort („eine große Anlage neu bauen“). Thomas Gsell (SPD) erkundigte sich nach dem Sicherheitsglas für neue Fenster. Die seien einbruchsicher, hätten eine Panikfunktion und gute Abschlüsse an den Rändern, führte Architekt Klemm aus. Bewegungsmelder für Beleuchtung, so Martin Jürgens auf eine weitere Frage von Thomas Gsell, seien indes nur für wenige Bereiche geeignet, etwa in Sanitäranlagen, in denen es keine lange Beleuchtungszeit geben müsse.

Bernd Müller (Grüne) erkundigte sich genauer nach der Dachdämmung, während Karlheinz Markstahler (Freie Wähler) feststellte, dass die Kommunalrichtlinie zur Förderung der Sanierungen mal erwähnt worden sei und mal nicht. Hier kämen unterschiedliche Zuschüsse zum Tragen, hieß es. SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans wollte wissen, ob über die energetischen Maßnahmen nach dem neuen Haushaltsrecht diskutiert werde. Bürgermeister Nitz teilte mit, die Beratung über die Sanierungen würden objektbezogen ausgerichtet sein.

Die Stadt hat die „Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH“ beauftragt, Energiediagnosen zu stellen, um anstehende Sanierungen für Bibliothek und Stadthalle auf Dringlichkeit, Kostenumfang und Amortisation zu durchleuchten und den Zehn-Jahresplan zu aktualisieren.

Die Energieagentur stellte ihre Ergebnisse bei der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Technikausschusses am Montag vor. Das Gremium nahm zur Kenntnis, dass neben den Sanierungen an der Beleuchtung, am Dach, an Fenstern und Türen die Lüftungsanlage dringend einer Modernisierung bedarf. In den Haushaltsanmeldungen müssten deshalb insgesamt rund 2,5 Millionen Euro (2017 bis 2019) berücksichtigt werden.

In einer der nächsten Sitzungen soll das Thema Fernwärme separat behandelt werden.