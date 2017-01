Kürzlich fanden die alljährlichen Vereinsmeisterschaften des TTC Schopfheim / Fahrnau in der Vicemooshalle statt. Das Turnier begann mit der Herren- und Damenkonkurrenz. In diesem Jahr nahmen 29 Spieler an den Vereinsmeisterschaften teil.

Schopfheim. Trotz vieler enger Partien behaupteten sich die Favoriten in der Gruppenphase. Im Viertelfinale gab es einige enge Duelle, wobei sich die Spieler der ersten Mannschaft durchsetzen konnten. In den Halbfinalpartien kämpfte sich der Vorjahressieger in einem hochklassigen Spiel nur knapp gegen Tim Kiefer durch.

Im zweiten Halbfinale spielte Philipp Kanafek gegen Edgar Fischer, dieses Spiel gewann Kanafek deutlich in drei Sätzen.

Das diesjährige Finale bestritten somit Jens Kraus und Philipp Kanafek. Trotz vieler enger Sätze schaffte es Kanafek nicht, den Routinier in Bedrängnis zu bringen. Kraus gewann das Finale deutlich mit 4:1-Sätzen.

Jedoch konnte Philipp Kanafek im Doppel noch einen Titel an der Seite von Tim Strecker feiern. Dieses Doppel konnte sich im Finale gegen Ulrike Hager und Philipp Spohn durchsetzen.

Am zweiten Tag eröffneten die Anfänger (Schnupperer) den Turniertag, Gereon von der Hardt gewann das Turnier knapp vor Fabian Hofmann, Antony Stang und Lena Ruhnau. Danach kam es zu der Schülerkonkurrenz. Dort ließ Pascal Scheck seinem Gegner keine Chance. Nicklas Schickle belegte den zweiten Platz vor Justin Westkamp.

Die Jugend rundete ein rundum gelungenes Turnier ab. Dort konnte sich Lajos Burdack gegen alle seine Konkurrenten durchsetzen. Den zweiten Platz belegte Sebastian Krause. Evelyn Berger konnte in der Jugendkonkurrenz den dritten Platz erreichen.