Die Feuerwehr um Abteilungskommandant Sven Elsässer beteiligte sich auch dieses Jahr am Kinderferienprogramm. Schopfheim-Langenau (os). Bei herrlichem Sommerwetter hatte der Nachwuchs um Jugendwart Heiko Müller und seine Stellvertreterin Nina Hug jenseits des Gewerbekanals eine große Wasserrutsche aus Plastikbahnen aufgebaut. Mittels Schlauchrohren speiste die Jugendwehr die Rutsche mit erfrischendem Wasser aus dem Hydranten beim Löwenzahnstadion. Mit Hallo und auf allen möglichen Körperteilen rutschten rund 30 Kinder die knapp 50 Meter weit den Hang hinab. Drei Stunden lang ging es so pausenlos rauf und runter. Das Rutschvergnügen bei Temperaturen um die 30 Grad machte natürlich Hunger und Durst. Den konnten die Kinder und ihre „Animateure“ von der Jugend- und Aktivwehr zum Abschluss beim Grillen stillen. Getränke und Würste hatten die Ortsverwaltung und der Feuerwehr gestiftet. „Wir haben den Kinder einen schönen Nachmittag geboten. Erfreulicherweise haben einige nachgefragt nach der Jugendwehr und ihren Übungsstunden“, sagte Heiko Müller. Er betonte, dass die Jugendwehr in der Vergangenheit über das Kinderferienprogramm durchaus neue Mitglieder gewinnen konnte und auch jetzt auf entsprechende Verstärkung hofft. Mit aktuell 17 Mitgliedern sei die Jugendwehr gut aufgestellt, sagte Heiko Müller, trotzdem seien weitere Buben und Mädchen jederzeit willkommen. Die Proben finden immer montags ab 18 Uhr statt. Beginn ist nach den Sommerferien am 19. September. Bereits am Samstag, 10. September, hilft die Jugendwehr den Aktiven bei der Altpapiersammlung im Dorf.