Schopfheim „Erst werden wir die Fragen klären“

Mexiko-Stadt - Nach dem schweren Erdbeben ist die Todeszahl in Mexiko auf mindestens 77 gestiegen. Das berichtete der TV-Sender Televisa unter Verweis auf vorläufige Behördenzahlen. Da in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt mehrere Hochhäuser eingestürzt seien, werde mit weit höheren Opferzahlen gerechnet. Auch eine Schule sei eingestürzt. Hunderte Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,1. Das Zentrum lag 120 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt.

00:52 Zweiter Tag der Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung

New York - Die angekündigten Reden von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, Irans Präsident Hassan Ruhani, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der britischen Premierministerin Theresa May stehen heute im Fokus der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Am Rande der Generaldebatte finden wie jedes Jahr zahlreiche bilaterale Treffen statt, in denen es auch um aktuelle Konflikte wie in Nordkorea und Myanmar gehen dürfte. Die UN-Vollversammlung geht noch bis einschließlich Montag.