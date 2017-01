Schopfheim (gd). Mit der Verpflichtung der zehn Blechbläser des Basler Festivalorchesters hatte die katholische Kirchengemeinde Mittleres Wiesental einen guten Griff getan. Denn bei diesem Ensemble handelte es sich um erstklassige professionelle Bläser, die mit Trompeten, Horn, Posaunen und Tuba auf höchstem musikalischem Niveau bliesen.

Schon „The Earl of Oxford´s March“ des zu Zeiten William Shakespeares bedeutendsten Komponisten William Byrd ließ erkennen, was erstklassige Bläserkunst bedeutet. Eine Generation früher als Byrd war der aus Soest stammende Tielman Susato geboren, dessen „Sechs Tänze aus ’The Danseyre’“ die Beweglichkeit in Tempi und Registerwechsel der zehn Musikanten bewiesen.

Mit „Pastime with Good Company“ des zwischen 1491 und 1547 lebenden englischen Königs Henry VIII. belegte die Bläsergruppe ihr faszinierendes bläserisches Können. Das wohl älteste englische Liebeslied mit dem Titel „Greensleeves“ (grüne Ärmel), auf der musikalischen Grundform der Romanesca beruhend, das in späteren Zeiten zahllose Verwendungen in Opern und Schauspielen und bis in die neueste Zeit erlebte, bestätigte erneut das qualitätsvolle Spiel der Bläser.

Dann gab es einen zeitlichen und musikalischen Ruck in die Moderne mit „A Londoner in New York“ des 1934 geborenen Engländers Jim Parker, der mit seinem dreiteiligen Werk Harlem, Chrysler Building und Bahnhof Grand Central akustisch näher brachte.

Den Schlusspunkt beim Neujahrskonzert setzte das Ensemble mit „Three Brass Cats“ des 1948 geborenen Chris Hazel, der das bewegte Leben dreier Katzen im Haus musikalisch schilderte und entsprechend dynamisch und harmonisch steigerte. Eine Zugabe war der Dank der Zehn für den verdienten Applaus.