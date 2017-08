Schopfheim „Es geht um Inhalte, nicht um Mauern“

Von Werner Müller

„Für das Andenken an Georg Uehlin sind die beiden alten Häuser nicht nötig.“ Klare Worte von Klaus Strütt. Nach dem denkwürdigen Auftritt des Denkmalamtes in den brandgeschädigten Gebäuden mag der frühere Haupt- und Kulturamtsleiter der Stadt mit seiner Meinung nicht mehr hinter dem Berg halten.

Schopfheim. Der profunde Kenner der Stadtgeschichte kann das „ganze Theater“ um Erhalt oder Abriss der Häuser im Zusammenhang mit dem Andenken an Georg Uehlin denn auch nicht verstehen. „Es geht um Inhalte und nicht um Mauern“, so seine dezidierte Auffassung.

Das sagt immerhin einer, der sich leidenschaftlich mit der Stadtgeschichte befasst und dieser regelmäßig ein Kränzchen windet - in Gestalt der Jahrbücher, die er vor 32

Jahren selbst aus der Taufe hob und seither auch herausgibt.

Dass Georg Uehlin, Anhänger der 1848er Revolution sowie Gründer des mittlerweile über 150 Jahre alten „Markgräfler Tagblatts“, ein würdiges Andenken in seiner Heimatstadt verdient, steht für Klaus Strütt außer Frage. Nur hat dieses mit dem Fortbestand der zwei alten Häuser in seinen Augen nicht – oder nicht viel – zu tun.

„Viele Gebäude in der Stadt, in denen einst bedeutende Persönlichkeiten lebten, gibt es nicht mehr“, so Strütt mit Blick auf Max Metzger oder Max Picard oder das „Kym’sche Palais“ als Paradebeispiel. Hinzu kommt, dass nach seinem Dafürhalten die Uehlin-Häuser auch städtebaulich nicht viel hergeben. In alten Ansichten sei zu erkennen, dass zwischen 1880 und 1910 in den alles anderen als feudalen Gemäuern mehrere Umbauten stattfanden – eine große Treppe und ein Torbogen an der Frontseite verschwanden, der Eingang rückte in einen Anbau im Hinterhof.

Ausgerechnet das Eckgebäude, das angeblich denkmalwürdig sein soll, stand dabei allem Anschein im Schatten des Nebengebäudes, das jetzt jedoch zum Abriss freigegeben ist. Aus alten Stadtplänen geht zudem hervor, dass bis 1790 noch keines der beiden Uehlin-Häuser überhaupt existierte – und damit wohl auch der denkmalgeschützte Gewölbekeller nicht. Die ach so bedeutenden Holzlamperien im Eckhaus deuten darauf hin, dass dieses als Wohnhaus diente, während das Nebengebäude gewerblich genutzt wurde – zunächst als Laden für Essigverkauf und Lederwaren, später als Druckerei.

Für Klaus Strütt steht angesichts noch vieler ungeklärter Fragen – „es ist nichts geklärt und nichts dokumentiert“ – die Erhaltenswürdigkeit der Anwesen denn auch sehr in Frage. „Bevor man Forderungen stellt“, sollte seiner Meinung nach eine baugeschichtliche Expertise eher. Dies wäre für ihn die ureigene Aufgabe des Denkmalamtes, das bislang wohl eher vom Status Quo ausgehe.

„Die Gebäude an sich sind nicht denkmalwürdig“, so das (vorläufige) Fazit von Klaus Strütt. Zumal sie in jetzigen, sehr verwinkelten und zusammengeschusterten Form, auch nicht geeignet wären als Stätte für ein angemessenes Andenken an Georg Uehlin. Für Strütt wäre es ausreichend, man würde an ihrer Stelle einen Neubau errichten, der die historische Fassade gestalterisch wieder aufnimmt.

Dass die Stadt die historische, politische und geistige Bedeutung des MT-Gründers gebührend würdigen sollte, steht für Strütt auf einem anderen Blatt. Er hat sich darüber schon längst Gedanken gemacht.

Ihm schwebt beispielsweise ein „Haus der Demokratie und Literatur“ vor, mit einer Stiftung als Träger. Dieses Haus könnte ein Dokumentationszentrum beherbergen mit der ersten Uehlin’schen Druckmaschine, die sich schon im Besitz der Stadt befindet, mit alten Druckwerken und den Zeitungsbänden seit 1864 (im Archiv der

Stadt lagernd).

„Man müsste die gesamte publizistische Hinterlassenschaft digitalisieren, katalogisieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so Strütt, auch über Vorträge oder Autorenlesungen. Denkbar wäre zudem, die Geschichte der Familie Uehlin zu ergründen, die Namen der Autoren und Redakteure zu sammeln.

All dies könnte idealerweise natürlich auch an der Stelle passieren, wo die Wiege von Uehlins pressegeschichtlicher Pioniertat einst stand – an der Hauptstraße 42.

Dann aber in einem Neubau mit einer Fassade nach Vorbild.

Die alten Aufnahmen stammen aus dem Buch „Schopfheim anno dazumal“, mit freundlicher Genehmigung der Autorin Ingrid Schubert.