Schopfheim „Es ist eine sehr lebendige Schule“

Schopfheim. Jetzt ist wieder Lernen angesagt: Seit zwei Wochen läuft der Unterricht an den Schulen. Ein neues Schuljahr ist freilich nicht allein für die Kinder angebrochen. Auch für Claudia Tatsch ist es ein Neubeginn. Die Rektorin, Nachfolgerin von Wolfgang Stocker, hat ihre Arbeit am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) aufgenommen. Unsere Redakteurin Petra Martin fragte die Oberstudienrätin, ob sie Gefallen an ihrer neuen Stelle gefunden hat.

Meine persönlichen Eindrücke vom Start: Frau Müller, meine Stellvertreterin, hat sich schon während der Ferien sehr viel Zeit für mich und meine Einarbeitung genommen. Sie war und ist für mich eine großartige Mentorin und wichtige Hilfe.

Auch die Damen des Sekretariats und Herr Kaiser, unser Hausmeister, haben mich sehr gut in alles eingeführt, was ich vom THG wissen und kennen muss. Das war sehr hilfreich, denn jede Schule ist spezifisch organisiert und wird unterschiedlich verwaltet.

Das Kollegium, das ich im Gros im Rahmen unserer ersten Konferenz beziehungsweise der damit verbundenen kleinen Einstandsfeier kennenlernte, hat mich sehr herzlich empfangen. Gefreut habe ich mich auch, dass unsere Schulreferentin, Frau Kenk, als Vertreterin des Regierungspräsidiums, diese Gelegenheit nutzte, um mich zu begrüßen und an der Schule einzuführen.

Die erste Schulwoche war gefüllt mit offiziellen Besprechungsterminen, vielen informellen Gesprächen, dem Kennenlernen der Klassen und Kursen, in denen ich mich jeweils kurz vorstellte, der Einschulungsfeier unserer Sextaner und Verwaltungsarbeiten, die zum Schuljahresbeginn anfallen.

Zum Schuljahresbeginn 2017/18 waren es 1042; das heißt eine leichte Zunahme gegenüber dem letzten Schuljahr.

Wir haben eine fünfte Klasse mehr als im vergangenen Schuljahr: aktuell sind es sechs fünfte Klassen mit 162 Schülerinnen und Schülern.

Die Lehrerversorgung ist insgesamt sehr gut; wir haben fünf neue Kollegen bekommen, vier Kolleginnen und einen Kollegen, und alle anderen sind weitgehend wohlbehalten aus den Ferien zurück. Entsprechend können wir insgesamt alle Fächer anbieten und Aktivitäten durchführen, die das THG profilieren und auszeichnen.

Bauarbeiten begleiten uns auch im neuen Schuljahr. In den Sommerferien wurde „schwer geschafft“, aber nicht alles konnte termingerecht fertig gestellt werden. Aktuelle Arbeiten nehmen aber Rücksicht auf den Unterrichtsbetrieb. Insgesamt ist das sehr gut organisiert vonseiten der Bauleitung, und Probleme werden „aufgefangen“ durch unsere Hausmeister. Auch die Lehrkräfte zeigen sich gelassen trotz der Belastungen, die so eine „Dauerbaustelle“ mit sich bringt.

Es ist eine lebendige und sehr aktive Schule. Das Miteinander wird von Wertschätzung und Respekt getragen – und zwar nicht nur bezogen auf die Menschen, sondern auch auf das Schulgebäude und die Einrichtung. Ich erlebe viel Engagement, Freude und Stolz auf das Erreichte sowie eine offene Kommunikation, die es möglich macht, dass selbst strittige Themen konstruktiv und lösungsorientiert be- und verhandelt werden. Ich freue mich, diese Schule zu leiten und das, was ich hier positiv erlebe, unterstützen zu können. Und ich möchte gern Impulse setzen, um die Schritte, die in den letzten Jahren im Hinblick auf Schulentwicklung unternommen wurden, zu fördern.

Mein Hund hat aktuell „Pause“, da ich erst in der Schule „ankommen“ will und auch die Gesamtlehrerkonferenz zustimmen muss, ob er in Klassen arbeiten darf. Allerdings wurde ich von vielen Schülern darauf angesprochen, was ein Schulbegleithund „ist“ und wie er „arbeitet“.

Claudia Tatsch bringt für ihre neue Stelle als Leiterin des THG reichlich Erfahrung mit. Die Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Erziehungswissenschaften und Fachbuchautorin war zuvor als Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums in Karlsruhe tätig sowie als Schulrechtlerin am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung.

Frau Tatsch, sind Sie in Ihrem Amt als Schulleiterin am THG angekommen?

Wie lief Ihr erster Schultag ab?

Wie viele Schüler besuchen das THG im neuen Schuljahr? Gibt es einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr? Damals wurden 1024 Schüler verzeichnet.

Wie sind Sie mit der Lehrerversorgung zufrieden? Können alle Bereiche abgedeckt werden, oder gibt es im Pflicht- beziehungsweise Ergänzungsbereich Lücken, die Sie beklagen?

Welche Eindrücke haben Sie seit Ihrem Start in Schopfheim vom Gymnasium bislang gewonnen?

Ist Ihr ausgebildeter Schulhund mit von der Partie? Wie reagieren die Schüler?