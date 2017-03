Dass pflegebedürftige Patienten im Krankenhaus in der Schwarzwaldstraße gut aufgehoben sind, hat sich herumgesprochen. Im Rahmen des Aktionstages „Rundum gepflegt“ konnten sich am Sonntag zahlreiche Besucher vor und hinter den Kulissen davon überzeugen, dass sich das Krankenhaus diesen Ruf redlich verdient hat – und womit.

Schopfheim (hjh). Pflegende Angehörige von Patienten und Besucher, die in der glücklichen Lage sind, noch keine Hilfen zu benötigen, erhielten praktische Tipps zu diesem Thema, das früher oder später sicherlich jeden einmal intensiv beschäftigen wird. Die Anzahl pflegebedürftiger Menschen wächst, Pflegeberufe boomen, Pflegekräfte sind gefragt und umworben. Trotzdem schadet es sicherlich nichts, wenn Angehörige frühzeitig wissen, was auf sie zukommen kann. Und es schadet auch nichts, sich rechtzeitig zu informieren, wie Pflegebedürftigen in Familien sinnvoll geholfen und wie Gefahren im privaten Umfeld beseitigt werden können, die den Schützlingen das Leben völlig unnötig erschweren.

Es war kein „Tag der offenen Krankenhaustür“. Am zweiten Aktionstag dieser Art wurden die Besucher an Ständen und im Rahmen kleiner Übungseinheiten umfassend darüber informiert, wie man Atemprobleme in den Griff bekommt, wie man sich im Bett bewegen sollte, wenn man sich nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt bewegen kann und wie man Menschen hilft, vom Bett in den Rollstuhl zu kommen, ohne diese Menschen tragen zu müssen.

Eine Pflegerin aus dem Bereich Wundmanagement erläuterte, dass es sich lohne auf sich selbst zu achten und damit erste Anzeichen schwerer Erkrankungen zu erkennen: „Was sagt und zeigt mir meine Haut?“ So seien unter anderem Durchblutungsstörungen, Diabetes, Probleme mit den Füßen oder auch Hautkomplikationen oft frühzeitig genug zu erkennen, um Therapien in die Wege leiten zu können, die Erfolgsaussichten bieten.

Breiten Raum nahmen Infos zur Diabetes ein, einer Krankheit, die Patienten oft genug ihr Leben lang begleitet. Pflegeteams zeigten die verschiedenen Möglichkeiten im Umgang mit Messgeräten, führten vor, wie verlässlich gemessen wird oder wie man Pens und Spritztechniken zufriedenstellend in den Griff bekommt, um „mit Diabetes leichter durch den Alltag“ zu kommen.

Der Rundgang durch die Pflegebereiche führte vorbei an einem Infostand mit Ratschlägen zur Demenz. Wie ist mit Menschen, die an dieser Krankheit leiden, umzugehen? Was ist zu beachten, wenn solche Menschen wegen eines geplanten Eingriffs oder nach einem Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen?

Patentrezepte scheint es nicht zu geben. Angehörigen, dazu zählen in solchen Fällen auch weitere Bezugspersonen wie Freunde, Bekannte und Nachbarn, wird empfohlen, sich nicht erst von einem Notfall in Zugzwang bringen zu lassen, sondern sich rechtzeitig auf eine solche Situation vorzubereiten.

Ratschläge dazu gibt’s natürlich von den Hausärzten, aber auch vom Pflegepersonal in den Kliniken. „Wir verfügen über vielfältige Pflegekompetenz und wollen diese mit Betroffenen und deren Angehörigen teilen“, hatte Dubravka Kavur, die Pflegedirektorin der Landkreis-Kliniken, im Vorfeld angekündigt. Organisatorin Sigrid Schwalke ergänzte: „Dieser Tag soll pflegebedürftigen Angehörigen die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen aus der Pflege geben.“

Valeska Dubbert (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) ging noch einen Schritt weiter und wies darauf hin, dass das Personal „Know-how“ weitergeben wolle. Angehörige sollen darauf aufmerksam werden, dass ihnen im Fall der Fälle „vielfältige Hilfestellungen in Sachen Pflege und Selbstpflege“ auch außerhalb eines solchen Aktionstages praxisorientiert vermittelt werden.