Schopfheim Etiketten mit 19,5 Millionen Laufmeten

Im Schopfheimer Etiketten Center der August Faller GmbH & Co.KG haben sich Umsatz und Ertrag 2016 positiv entwickelt. Dies teilte die Faller Gruppe kürzlich bei einem Pressgespräch am Hauptsitz in Waldkirch mit. Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg von 86 im Jahr 2014 auf 106 im Jahr 2016, derzeit werden vier Auszubildende ausgebildet.

Schopfheim. In Schopfheim können jährlich fast eine Milliarde Etiketten gefertigt werden, was einer Länge von 19,5 Millionen Laufmetern entspricht. Der Wandel des Pharmaetiketts vom reinen Informationsträger hin zu einem funktionalen Teil der Verpackung bedeute, dass Funktionen zur Personalisierung, zum Schutz und zur Sicherheit sowie zur Flächenvergrößerung für Vielsprachigkeit und Sonderkonstruktionen immer wichtiger werden, hieß es.

Verpackungspreis

Eine weitere Entwicklung der Schopfheimer Etiketten-Spezialisten wurde 2016 mit dem deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet. Ein fünfseitiges „Leporello-Haftetikett“ bietet laut Faller Gruppe durch eine Zick-Zack-Anordnung im Leporelloformat viel Platz für Produktinformationen, Logos und Piktogramme. Es lasse sich leichter öffnen und wieder verschließen als herkömmliche Infolabels und erlaube auch die Integration von ergänzenden, abnehmbaren Teiletiketten, die zur Dokumentation in die Patientenakte oder den Kalender eingeklebt werden können. Neben der Leporello-Konstruktion biete das neue Etikett eine Anfasslasche für das leichte Öffnen und Schließen. „Eine spezielle Lackierung senkt die Verschmutzungsgefahr. Gleichzeitig lässt der Lack die Seiten ganz ohne Klebstoff aneinander haften“, so die Faller Gruppe.

Die Schopfheimer haben 2016 für ihre Innovationen renommierte internationale Auszeichnungen wie den deutschen Verpackungspreis und den World Star Award erhalten (wir berichteten).

Mit Produktinnovationen und neuen Ansätzen zur Digitalisierung der Prozesse und Lösungen will die August Faller GmbH & Co. KG denn auch die Entwicklung der deutschen Standorte vorantreiben. „Wir haben unsere Wurzeln in der südbadischen Region und konzentrieren uns auf die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit im Healthcare-Verpackungsmarkt, und dafür setzen wir auf ein starkes internationales Netzwerk,“ so Michael Faller, geschäftsführender Gesellschafter des Pharmaverpackungsspezialisten.

Großer Preisdruck

„Der Preisdruck ist erheblich, bedingt durch die zunehmende Konsolidierung im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Wir wissen, dass wir unsere Kostenstrukturen weiter anpassen müssen, um auch mit Lieferungen aus unseren „Heimatmärkten“ zunehmend gegen internationale Mitbewerber konkurrieren zu können“, so Daniel Keesman, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter.

Als nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen wolle Faller gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern Arbeitszeitmodelle umsetzen, die speziell auf diese Marktanforderungen ausgerichtet seien. Mit weiteren Verbesserungen der Arbeitsprozesse und innovativen Verpackungslösungen will die Faller Gruppe ihre Marktanteile behaupten. 2016 verzeichnete Faller einen Umsatzrückgang bei den deutschen Standorten der August Faller GmbH & Co. KG, die Tochterfirmen in Dänemark und Polen zeigten dagegen eine positive Entwicklung.

Die August Faller Gruppe erreichte 2016 insgesamt einen Umsatz von 119,4 Millionen Euro und lag damit 3,2 Prozent unter den 2015 erzielten 123,4 Millionen Euro. Der Umsatzrückgang von drei Prozent sei vor allem der Preisentwicklung geschuldet, so Daniel Keesman.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote stieg 2016 von 40,2 Prozent auf 43,4 Prozent. Auf dieser soliden Basis will Faller die nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung fortführen.

Die weitere Digitalisierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse und digitale Verpackungslösungen sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken. Anfang April soll die erste Faller-App den Faller-Kunden ermöglichen, den Auftragsstatus online einzusehen.

Gesellschaftliches Engagement zeigt die August Faller Gruppe traditionell über die vielfältige Unterstützung von Initiativen und Vereinen - auch am Standort Schopfheim.

Die August Faller Gruppe ist einer der führenden Hersteller und Lösungsanbieter für pharmazeutische Sekundärpackmittel wie Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte.

Als einer der ersten Hersteller bietet das Unternehmen die kundenindividuelle Produktentwicklung als eigene Dienstleistung an.

Das Unternehmen wurde 1882 gegründet. Insgesamt gehören der Faller Gruppe heute 1120 Mitarbeiter an.