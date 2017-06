Schopfheim Fahndungserfolg: Polizei schnappt Handtaschendieb

Nachrichten-Ticker

14:00 Schlafforscher fordern späteren Schulbeginn

Köln - Schlafforscher fordern einen späteren Schulbeginn. Neun Uhr wäre eine gute Zeit, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Ein Unterrichtsbeginn noch vor acht Uhr sei "sicherlich problematisch". Und wenn schon, dann solle der Schultag mit Fächern wie Sport, Kunst oder Musik anfangen und nicht gerade mit Mathe oder Physik. Der frühe Schulbeginn macht insbesondere Schülern ab der Pubertät zu schaffen. Eine Studie der Universität Leipzig zeige, dass eine halbe Stunde weniger Schlaf die Leistungsfähigkeit um 30 Prozent reduziere.

12:46 Nach Explosion in Brüsseler Bahnhof verdächtiges Paket entdeckt

Brüssel - Nach dem vereitelten Terroranschlag von Brüssel ist am Morgen ein verdächtiges Paket vor dem Bahnhof von Namur im Süden Belgiens entdeckt wurden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde der Bahnverkehr gestoppt und eine Sicherheitszone abgesteckt. Verkehr und Fußgänger wurden von dort ferngehalten und Bürger aufgefordert, sich an die Anweisungen der Polizei zu halten. Mehr war zunächst nicht bekannt. Am Brüsseler Zentralbahnhof hatte ein Mann am Abend versucht, einen Koffer in die Luft zu sprengen.

12:44 Queen stellt Programm der britischen Regierung vor

London - Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode begonnen. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Königin Elizabeth II. die Versammlung. In der der sogenannten Queen's Speech verlas sie das Programm der konservativen Regierung für die kommenden zwei Jahre. Der Schwerpunkt liegt in dieser Legislaturperiode auf dem Brexit. Wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens stehen viele Veränderungen für das Land an. Daher wurde die Sitzungsperiode des Parlaments diesmal von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert.

12:24 Prinz Philip im Krankenhaus

London - Der britische Prinz Philip ist in der vergangenen Nacht wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. sei aber guter Dinge. Es handele sich um eine Infektion nach einer Vorerkrankung. Prinz Philip hatte vor einigen Wochen angekündigt, im Herbst in Rente gehen zu wollen. Die Königin werde auf dem Laufenden gehalten, hieß es in der Mitteilung weiter.

12:21 Vier französische Minister scheiden aus

Paris - Der französische Justizminister François Bayrou und Europaministerin Marielle de Sarnez wollen der neuen französischen Regierung nicht mehr angehören. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Regierung von Premier Edouard Philippe war nach der Parlamentswahl traditionsgemäß zurückgetreten, der konservative Philippe will seine neue Mannschaft bis zum Abend vorstellen. Gestern hatte bereits die bisherige Verteidigungsministerin Sylvie Goulard angekündigt, dass sie aus der Regierung ausscheidet.