Schopfheim Fahrnauer Pfarrstelle bleibt noch unbesetzt

Schopfheim-Fahrnau (gar). Am Sonntag fand in der evangelischen Matthäusgemeinde nach dem Gottesdienst eine Gemeindeversammlung statt. Wichtigste Punkte waren die Neubesetzung der Pfarrgemeinde nach dem Weggang vom Pfarrer Andreas Ströble, die Renovierung des Pfarrhauses und der Jahresbericht des Kirchengemeinderates.

Die Versammlung leitete Klaus Brust, der noch vor der Versammlung für die nächsten drei Jahre als Leiter für Gemeindeversammlungen gewählt worden war. Pfarrer Ulrich Henze informierte über den Stand der Neubesetzung der Pfarrgemeinde. „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, so Henze. Seit Ende September ist Pfarrer Ströble nicht mehr da, doch erst jetzt sei die Pfarrgemeinde dabei, die Ausschreibung zu formulieren. Vermutlich im Mai wird diese Ausschreibung, die für Gersbach und Fahrnau gedacht ist, erscheinen. Wie lange Henze bleibt, ist auch unsicher, wahrscheinlich bis September. Anschließend werde es einen Vakanzpfarrer und Prädikanten geben. Für die Jugendlichen, die sich auf die Konfirmation vorbereiten, ist jedoch gesorgt: Gersbach wird von Hausen aus betreut, Fahrnau von Schopfheim aus. Die Konfirmation wird dann in Fahrnau stattfinden.

Über die Sanierung des Pfarrhauses berichtete Wolfgang Grether. Schon 2016 gab es ein Energiegutachten. Hier stellte sich die Fragen: „Was wollen wir? Was können wir leisten?“ Da die Gemeinde an einem „Sonderprogramm zur energetischen Sanierung der Pfarrhäuser“ beteiligt ist, bekommt sie von der Landeskirche einen Zuschuss von 95 000 Euro. Die Gemeinde selbst muss dann noch ungefähr 20 000 Euro aufbringen.

So ist entschieden worden, die Dämmung der Kellerdecke und der Außenwand des Anbaus in Angriff zu nehmen, weiterhin soll es neue Fenster geben und eine neue Heizung. Da es gleichzeitig einen Stellenwechsel gibt, sollten „Maßnahmen der Vakanzsanierung integriert werden“, so Grether. Es verursacht zwar zusätzlich Kosten, aber macht den geringeren Teil aus. Für diese zunächst nicht eingeplante Renovierung wird eine Bauförderung beantragt. Grether wies die Gemeinde darauf hin, dass sich die Sanierung in den nächsten Jahren auf alle Fälle rechnet, da 30 bis 40 Prozent Energie gespart werden.

Susanne Leisinger gab einen Rückblick über die Arbeit des Kirchengemeinderats. „Es war ein turbulentes Jahr“, so Leisinger, in dem sich der Kirchengemeinderat mit ganz unterschiedlichen Fragen beschäftigte. „Alle Gemeindeglieder sind nun gefordert“, so Klaus Brust, der davon ausgeht, dass die Vakanz durchgestanden wird. „Man darf es auch ins Gebet aufnehmen.“ Aufmerksam gemacht wurde noch darauf, dass Dorothea Schaupp aus dem Kirchengemeinderat ausscheidet, jedoch als Prädikantin erhalten bleibt.