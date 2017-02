Textilkunst ist ein schillernder Begriff in der Kunst, aber hier passt er: bei der Schopfheimer Textilkünstlerin Annette Aue, die derzeit in der Galerie im Alten Schloss Wehr bei einer Doppelschau anzutreffen ist.

Schopfheim/Wehr . Ihre kreativen Arbeiten zeigen viel Inspiration zur Gestaltung textiler Oberflächen. Mit ihren Textilcollagen, Bildobjekten aus Stoff und Kunst-Quilts entführt die freischaffende Textilgestalterin die Ausstellungsbesucher in eine faszinierend farbige Welt der bunt gewebten Stoffe.

Das verbindende Element zu ihrem Mitaussteller, dem Maler Seppo C. Kaiser aus Öflingen, ist die Textilindustrie. Beide Künstler stammen aus einer Textilerfamilie, wie es früher hieß, beide lieben Farben.

Was Annette Aue macht, ist zeitgemäße Textilkunst. Die 1966 in Zell geborene gelernte Schneiderin und ausgebildete Textildesignerin bei KBC Lörrach, die an der PH Freiburg Kunst und textiles Werken studiert hat, beherrscht das Nähen und künstlerische Gestalten mit Stoff perfekt. In ihren fantasievollen Kreationen verbindet sie die verschiedensten textilen Techniken - vom Färben und Bemalen von Stoffen bis zum Besticken. Handgefärbte Stoffe werden mit neuartigen Print-Methoden und digitaler Drucktechnik kombiniert. Nadel und Faden dienen gleichsam als Zeichenstift. Aue wendet dabei die traditionellen Handarbeitstechniken höchst innovativ an, wobei sie das Experimentieren und das Spiel mit Farben und Strukturen am meisten fasziniert.

Eine Spezialität innerhalb der textilen Bildobjekte sind die „Art-Quilts“ aus Stoff. Auch Annette Aue scheint vom Quilt-Fieber gepackt! Ihr künstlerisches Gestalten von und mit textilem Material ist ein wahres Quilt-Wonderland. Schon Titel wie „Flow“ (fließendes Wasser) oder „Spring Moments“ (ein textiles Wandobjekt mit Stoff, Draht, Perlen und Folien) verraten, dass man es hier mit Gedanken in Stoff zu tun hat. „Lichtspuren“, ein Digital-Art-Quilt (die Reihung eines experimentellen Digitalfotos mit Licht- und Farbveränderungen) ist eines ihrer beeindruckendsten Werke. Andere farbenfrohe Kunst-Quilts und Miniaturen in der Art von Patchwork erinnern an feinstoffliche Quilt-Landschaften mit Wasser und Horizont. Annette Aue – das ist eine Beziehungsgeschichte mit Stoff und Garn.

Weitere Informationen: Bis 26. Februar, Samstag und Sonntag 14-17 Uhr.