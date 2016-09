Schopfheim-Fahrnau. Am kommenden Wochenende, 10. und 11. September, findet wieder wie alle zwei Jahre der Fahrnauer Dorfherbst statt. Die Veranstalter, örtliche Vereine sowie die evangelischen Kirchengemeinde, haben für ein vielseitiges kulinarisches und musikalisches Programm gesorgt. In diesem Jahr wird auch wieder ein großes Festzelt auf dem Schulhof aufgestellt, so dass auch bei möglichen Regenschauern niemand nach Hause gehen muss. Der Fassanstich findet am Samstag, 10. September, um 14 Uhr mit Bürgermeister Christof Nitz statt; dabei umrahmen die Schlierbachschränzer den Festbeginn mit ihrer Guggemusik. Anschließend spielen die „Noises“ der Musikschule Schopfheim auf, die immer wieder mit ihren musikalischen Darbietungen die Zuschauer und Zuhörer begeistern. Ab 16 Uhr wird Bettina Brutzek mit den „Rhythm Boys“ für gute Laune sorgen, ehe um 18 Uhr die „Knastbrüder“ Weißenberger die Unterhaltung schwungvoll mit ihren Liedern fortsetzen. Am Abend ab 20 Uhr spielt dann die „Big Band Fahrnau“ auf. Von 14.30 Uhr an findet auch ein Kinderflohmarkt um das Festgelände auf dem Schulhof statt. Die Teilnahme beim Kinderflohmarkt ist frei, doch zur besseren Planung wäre es gut, wenn Interessierte sich vorher bei Brigitte Möhrle melden würden (E-Mail: brigitte.moehrle@gmx.de). Der Sonntag, 11. September, beginnt dann um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Schulhof, der von Pfarrer Andreas Ströble gehalten wird. Anschließend findet das schon traditionelle Frühschoppenkonzert des Musikvereins Fahrnau statt. Am Nachmittag werden von den Kulinarische Vielfalt Pfadfindern auch Kinderspiele auf dem Schulhof angeboten. Um 13.30 Uhr unterhält „Musicole“ Nicole Kropf mit ihrer Musik Jung und Alt. Der Gesangverein Fahrnau erfreut ab 15 Uhr mit seinen Liedern die Zuhörer. Er beschließt auch das Unterhaltungsprogramm, bei dem es vor allem einheimische Musiker sind, die ein „Heimspiel“ bestreiten. Auch kulinarisch ist für eine große Bandbreite gesorgt: Neben Bewährten wie Gegrilltem vom Rost und aus dem Smoker (rauchgegart) und Flammkuchen werden Gyros mit Westernkartoffeln angeboten, am Sonntag Weißwürste und Brezeln. Im Eingangsbereich der Schule ist eine Kaffeestube eingerichtet, daneben lädt eine Sektbar zum Verweilen ein.