Schopfheim Ferien vorbei: Büffeln statt baden

Die großen Ferien sind vorbei. Für die Schüler beginnt wieder der Ernst des Lebens – büffeln statt baden.

Schopfheim. Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien ist an den Schopfheimer Schulen wie folgt:

Theodor-Heuss-Gymnasium am Montag, 11. September, um 7.45 Uhr (Klassen sechs bis 13); am Dienstag, 12. September, um 7.45 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche für die Klassen fünf.

Dr.-Max-Metzger-Schule am Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.30 Uhr; am Mittwoch, 13. September, für die Erstklässler um 14 Uhr Einschulungsfeier in der Stadthalle. Der erste Elternabend für die Klasse eins findet bereits am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr in der Mensa im Altbau statt.

Grundschule Fahrnau am Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.25 Uhr; am Samstag, 16. September, für die Erstklässler um 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst, am Montag, 18. September, um 8.25 Uhr erster Unterrichtstag.

Grundschule Gersbach am Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.50 Uhr; am Samstag, 16. September, für die Erstklässler um 14 Uhr Einschulungsfeier in der Schule, am Montag, 18. September, um 8.50 Uhr erster Unterrichtstag.

Grundschule Langenau am

Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.30 Uhr; am Mittwoch, 13. September, für die Erstklässler um 9.30 Uhr ökumenische Einschulungsgottesdienst im Gemeindesaal; am Donnerstag, 14. September, um 8.30 Uhr erster Unterrichtstag.

Grundschule Wiechs am Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.30 Uhr; am Samstag, 16. September, für die Erstklässler um 9.30 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Kapelle Wiechs und erste Unterrichtsstunde.

Der erste Elternabend für Klasse eins findet bereits am Donnerstag, 14. September, um 20 Uhr in der Schule statt.

Johann-Peter-Hebel-Schule am Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis neun und die Erstklässler um 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn.

Christliche Schule Schopfheimam Montag, 11. September, für die Klassen zwei bis vier um 8.05 Uhr Unterrichtsbeginn; am Freitag, 15. September, für die Erstklässler um 15 Uhr Einschulung; am Montag, 18. September, erster Unterrichtstag.

Friedrich-Ebert-Schule am Montag, 11. September, für die Klassen sechs bis zehn um 7.40 Uhr Unterrichtsbeginn, für die Klassen fünf um 8.30 Uhr Begrüßung in der Aula.