„Bei der Kälte kann man ja mal von Sonne und Wärme träumen“, meinte ein rüstiger Senior aus Schopfheim. Mit dieser Meinung stand der Mann nicht allein da. Hunderte von Reiselustigen strömten am Sonntag in die warme Stadthalle, um sich nach Italien, Frankreich oder nach Kroatien zu träumen.

Von Petra Martin

Schopfheim. Es war die siebte Hausmesse, zu der Völz Reisen mit Sitz im Lusring eingeladen hatte - für die Besucher lohnte es sich einmal mehr, sich selbst ein Bild von zauberhaften Fahrten in malerische Orte zwischen Meeren und Bergen zu verschaffen - eine einmalige Gelegenheit: „Direkten Kontakt mit den Hoteliers, Freunden und Partnern von Völz Reisen aufzunehmen, ist eine Bereicherung für die Kunden“, sagte Bürgermeister Christof Nitz bei der offiziellen Eröffnung, so wie die Reisemesse eine Bereicherung für die Stadt selbst sei. „Solche Unternehmer kann man brauchen.“

Walter Völz verwies auf seine Frau Birgit sowie Chauffeur Günter Kiefer, die einst die Idee zur Reisemesse hatten. Rund 28 Aussteller stellten sich in der geschmückten Halle vor. Da präsentierte sich - Träume können wahr werden - die griechische Ägäis-Insel Kos genauso wie das nahe Schuttertal. „Wie wird’s Wetter?“ Das sei die am häufigsten gestellte Frage, sagten Teilnehmer aus Kärnten. Aber auch eine gute Verpflegung, Sauberkeit und dass das Hotel familiengeführt ist, spiele eine große Rolle für die Reisenden. „Der Gast will sich bei der Ankunft sofort zu Hause fühlen“, berichtete eine Ausstellerin. - „Was gibt es bei euch zu sehen?“ - auch diese Frage wird den Hoteliers mit am meisten gestellt. So verwiesen Aussteller aus dem Odenwald („das größte Freilichtmuseum Deutschlands) auf die „facettenreiche Landschaft“, auf die Kombination von Kultur und Natur und auf komplett erhaltene historische Städte.

„Und wer am Reiseziel mal auf einen Ausflug verzichten will, der interessiert sich für die Angebote des Hotels, Wellness zum Beispiel“, wusste eine weitere Ausstellerin zu berichten.

Auch eine „Hexe“ aus Stolberg im Südharz gab den Besuchern freundlich Auskunft und machte Lust auf schöne Fachwerkstädtchen und den berühmten Brocken. „Vor allem will ich den Kindern die Angst vor Hexen nehmen“, sagte sie. Hexen seien früher bis zu ihrer Verfolgung kräuterkundige Frauen gewesen.

Die weiteste Anreise mit mehr als 1000 Kilometern hatte nach eigenen Angaben ein Aussteller aus Jübek nahe der dänischen Grenze. Er brachte mit Plüsch-Seehund, Matjes und „Küstennebel“ (Anislikör) eine frische Brise nach Schopfheim, um Urlaub zwischen Nord- und Ostsee vorzustellen.

Überhaupt gab es für die Besucher überall etwas zum Probieren, vom Schinken-Häppchen bis zum Zimtlikör. Und wer beim Bummeln vorbei an Europas Ständen und Stränden müde wurde, ließ sich im Foyer verkosten.

Spezial-Präsentationen entführten die Besucher in attraktive Gegenden. Das Reisebüro Check-In bot Insidertipps, und die VHS, die erstmals eine Kooperation mit Völz Reisen einging, gab Infos zur aktuellen „Luther-Reise“. Birgit und Walter Völz indes blickten schon mal vorausschauend aufs Jahr 2018 - dann wird erstmals Australien Ziel des beliebten Reiseveranstalters sein.