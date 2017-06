Schopfheim FES-Rektorin geht in Ruhestand

Schopfheim (wm). Noch ein Wechsel an der Spitze einer Schopfheimer Schule: Zeitgleich mit Wolfgang Stocker, Direktor am THG, geht auch Claudia Brenzinger, Rektorin der Friedrich-Ebert-Schule, zu Beginn der Sommerferien in Ruhestand. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt.

Die scheidende Rektorin wechselte 1991 von der Hauptschule Fahrnau an die Friedrich-Ebert-Schule. Von 2000 bis 2006 war sie stellvertretende Schulleiterin. Dann übernahm sie als Nachfolgerin von Wolfgang Gabriel die Leitung.