Schopfheim Feste Musikgrößen in Brasilien

Schopfheim-Fahrnau. „Amor e Som II” (Love and Sound II) heißt das Projekt, das aus der Partnerschaft zwischen Gabriel Selvage (siebensaitige Gitarre) und Alana Moraes (Gesang) entstanden ist und Einflüsse aus der Heimat der Künstler, Rio Grande do Sul in Brasilien sowie Argentinien und Uruguay, vereint.

Das breite Repertoire der beiden Musiker mischt Rhythmen und Harmonien aus Chamamé, Samba, Milonga, Bossa Nova und Afro-Samba.

Alana und Gabriel sind erfahrene Musiker, in Harmonie und Zusammenspiel perfekt auf einander eingestimmt, was ihren außerordentlichen Erfolg bei Konzerten und Musikfestivals in ganz Brasilien erklärt. Seit 2014 sind sie auch auf Tournee in Europa und China; 2016 waren sie zum ersten Mal in Deutschland.

Auf ihrer Tournee 2017 treten sie mit dem Pandeiro-Spieler Zé Ricardo Barboza auf, der Selvage und Moraes perkussiv begleiten wird; auch er ist in Brasilien und Portugal eine feste Größe der Szene.

Weitere Informationen: Ein Konzert mit Alana Moraes, Gabriel Selvage und Zé Ricardo Barboza findet am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr in St. Agathe in Fahrnau und am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in Minseln statt.