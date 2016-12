Schopfheim. Auch in diesem Jahr wieder finden an Heiligabend die unterschiedlichsten Gottesdienste in St. Michael statt, so dass für alle der richtige Gottesdienste dabei ist.

Schon um 10 Uhr beginnt am 24. Dezember der Weihnachtsgottesdienst im Pflegestift Dr. Max Picard für Bewohner und Angehörige. Um 14 Uhr sind die Senioren im Georg-Reinhard-Haus mit den Angehörigen und allen, die dazukommen wollen, herzlich eingeladen. Diese beiden Gottesdienste werden von Prädikantin Uschi Schmitthenner gehalten.

Um 16 Uhr stehen die Kleinen und ihre Familien im Blickpunkt. Dann beginnt der Krippenspielgottesdienst in der evangelischen Kirche in Eichen und zeitgleich das Krippenspiel in der Stadtkirche.

Kinder fiebern ihrem Auftritt entgegen

Seit Wochen haben sich Kinder und Mitarbeiterinnen auf diesen Gottesdienst vorbereitet. Es wurde auswendig gelernt, gebastelt und geprobt. Nun fiebern sie ihrem großen Auftritt entgegen und freuen sich, wenn sie Klein und Groß bei ihrem Gottesdienst begrüßen dürfen. Der Gottesdienst in Eichen wird von Pfarrer Martin Schmitthenner gestaltet und der in der Stadtkirche von Gemeindediakonin Lena Zacheus.

Um 22 Uhr findet der Heilige Abend seinen Abschluss mit einem Festgottesdienst mit Kantorei, Solisten und Orchester. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon. Den Gottesdienst hält Pfarrer Martin Schmitthenner.

Dekanin Schäfer hält die Predigt

Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 11 Uhr ein Abendmahlgottesdienst mit Dekanin Bärbel Schäfer in der Stadtkirche statt und um 17 Uhr ein Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Eichen, den Pfarrer Martin Schmitthenner gestaltet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind alle Gemeindeglieder in den Gottesdienst um 10 Uhr nach Fahrnau eingeladen. Dieser wird von Prädikantin Stollberg und vom Pop- und Gospelchor „Resonance of life“ unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon festlich gestaltet.