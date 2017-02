Nachrichten-Ticker

23:01 Merkel nennt U-Haft für Deniz Yücel bitter und enttäuschend

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei scharf kritisiert. "Die Nachricht ist bitter und enttäuschend", erklärte sie am Abend in Berlin. "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart, zumal Deniz Yücel sich der türkischen Justiz freiwillig gestellt und für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt hat." Die Bundesregierung erwarte, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel "den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft" berücksichtige.

23:00 Aktien New York Schluss: Vor Trumps Rede auf Rekordniveau

New York - Die US-Aktienindizes haben moderate Kursgewinne angezeigt. Sie notieren damit weiter auf Rekordniveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,08 Prozent auf 20 837 Punkten. Der Kurs des Euro rutschte im New Yorker Geschäft wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0589 Dollar. Im Fokus steht nun die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress an diesem Dienstag.

22:06 St. Pauli deklassiert Karlsruhe im Keller-Duell mit 5:0

Hamburg - Der FC St. Pauli hat mit einem 5:0 -Kantersieg im Kellerduell gegen den Karlsruher SC zum ersten Mal seit fünf Monaten einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Die Hamburger verbesserten sich durch den höchsten Saisonsieg mit nunmehr 21 Punkten auf Platz 15 der Tabelle. Der KSC blieb hingegen im vierten Spiel hintereinander sieglos und fiel auf den vorletzten Platz zurück.

21:53 Gabriel: U-Haft für Yücel viel zu hart und unangemessen

Berlin - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei scharf kritisiert. "Das ist eine viel zu harte und deshalb auch unangemessene Entscheidung", teilte Gabriel am Abend mit. Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam hatte ein Haftrichter in Istanbul am Abend Untersuchungshaft für Yücel erlassen. Verdächtige können in der Türkei bis zu fünf Jahre in Untersuchungshaft gesperrt werden. Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft.

21:51 Gewitter und Wind machen den Narren zu schaffen

Mainz - Gewitter mit Regen und sturmartige Böen haben am Abend in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts das närrische Treiben beeinträchtigt. In Mainz wurden unter anderem die Sanitätszelte sturmsicher gemacht, wie der Organisationsleiter Gesundheit, Mathias Hirsch, sagte. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor stürmischen Böen und Sturmböen. Bei Gewittern seien sogar orkanartige Böen möglich. Besonders im Süden und Osten des Landes sei die Gefahr besonders groß.