Schopfheim (wm). Macht hoch das Rolltor: Die Feuerwehren in der Markgrafenstadt beteiligen sich am kommenden Samstag am kreisweiten Aktionstag und laden von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in ihre jeweiligen Gerätehäuser ein.

Ziel ist nicht nur, das Aufgabenspektrum der Feuerwehren beim Brand- und Katastrophenschutz aufzuzeigen, sondern auch um Nachwuchs zu werben. Dabei geht es nicht nur um Jugendliche, sondern auch um erwachsene „Seiteneinsteiger“, wie Gesamtkommandant Lutz Hofer und sein Stellvertreter Uwe Horschig betonen.

Bei der Abteilung Stadt stellt sich am Samstag die Jugendfeuerwehr vor, die Besucher können sich außerdem informieren über technische Hilfeleistungen, die Absturzsicherung, die Atemschutzstrecke und die Einsatzfahrzeuge,

Die Abteilung Enkenstein zeigt ihr neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Bei der Abteilung Langenau ist die Führungsgruppe mit dem Einsatzleitwagen präsent. Die Abteilung Kürnberg stellt ihre Jugendwehr sowie die „KüKis“ vor, die zentrale Kindergruppe der Feuerwehr Schopfheim.

In Raitbach und in Gersbach rücken vor allem die jeweiligen Fahrzeuge in den Blickpunkt.

Alle Abteilungen versorgen die Besucher mit Speis und Trank.