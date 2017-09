Schopfheim Feurige Grillshow wartet auf Gäste

Von Petra Martin

Das wird wieder ein buntes Treiben der Extraklasse in der Innenstadt: Am 24. September lädt der Gewerbeverein - und mit ihm 70 Geschäfte - zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Zusätzlich wird es einen Herbstmarkt geben und so viele Attraktionen, dass kaum ein Besucherwunsch unerfüllt bleiben dürfte.

Schopfheim. Bummeln, Schauen, Einkaufen: Am Bundestagswahlsonntag öffnen die Geschäfte Tür und Tor und bieten viele Aktionen wie Gewinnspiele, Sonderverkäufe und Kinderprogramm. Das Treiben des Herbstmarkts konzentriert sich auf den Marktplatz, die Haupt- und die Hebelstraße.

Auf dem Marktplatz geht die Post ab: VHS und Energiedienst bieten unterhaltsame Grillshows, bei denen Fernsehkoch Daniele Maula aus Maulburg mit Humor und Charme sein Wissen weitergeben wird. Er wird leckere Gerichte zaubern, die er künstlerisch anrichtet. Begleitet von Moderatorin Gisa Bergmann, gibt er Tipps zu lokalen und regionalen Einkaufsmöglichkeiten. Dabei wird das Thema Energiewende eine große Rolle spielen.

Dabei soll die Werbetrommel für das VHS-Programm und deren im Oktober beginnende Kochkurse gerührt werden, an denen auch der Energiedienst („Naturenergie“) beteiligt ist, der zum Beispiel die Lebensmittelkosten übernimmt; auch Tipps zum Thema Energie gibt es. Der European Energy Award ist auch ein Sujet beim Sanierungsmobil, das mit dem Gebäudemanagement der Stadt vertreten sein wird.

Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Marktplatz wird vom Malteser Hilfsdienst geboten: Die Ortsgruppe Wiesental feiert zehnjähriges Bestehen und will das Jubiläum mit den Besuchern so richtig feiern. Die Rettungshundestaffel kommt, und es gibt eine Gerätevorführung. Die Rettungswache bietet auch eine Fahrzeugausstellung.

Was Fahrzeuge angeht, kommen Interessierte auf dem Marktplatz übrigens auch beim „Promotruck“ des Autohauses Tröndle auf ihre Kosten sowie in der Hauptstraße (ab Höhe Feldbergstraße), wo Mustangs und Reisemobile ausgestellt sind. Auf dem Pflughof wartet der Kinderflohmarkt auf Gäste, in der Hebelstraße zeigen Hobbykünstler ihre Werke. Auch ein Trödelmarkt lädt dort zum ausgiebigen Stöbern ein.

„Die Geschäfte in der Scheffelstraße sind durch die Einrichtung der Baustelle schon täglich gefordert und werden mit ihrer Teilnahme kurzfristig und flexibel reagieren“, kündigt Hildegard Pfeifer-Zäh an, bei der die Fäden für den verkaufsoffenen Sonntag zusammenlaufen. Ein Gang in die Scheffelstraße lohnt sich aber auf jeden Fall: Café, Musik und Aktionen werden für Leben sorgen.

Die Gastronomie bietet viel am verkaufsoffenen Sonntag: Laut Hildegard Pfeifer-Zäh sind „Glöggler“, „Kranz“, „Tessy“ (Smoker-Grill), „Neue Krone“, die Metzgerei Greiner sowie die Landmetzgerei Zumkeller und Vereine wie die „X-men-Group“, die Guggemusik „D’Namelose“ und die Pfadfinder darauf bedacht, ein breites Verköstigungsangebot zu unterbreiten. An zwei Stellen wird es thailändische Küche geben.

Fürs Kinderherz gibt es ein Karussell, Schminken und eine Hüpfburg. Die VR-Bank hat zwei Seifenblasenkünstler engagiert, die für ein buntes Flair sorgen. Zeitgleich findet die Immobilienausstellung der VR-Bank statt, die Sparkasse lädt ein zum Bullriding für jedes Alter, und man kann Probefahrten mit dem E-Bike unternehmen. Der Herbstmarkt bietet auch vieles rund ums Obst (Marmeladen, Schnaps, Liköre).

Keinesfalls fehlen darf die Musik. Die kommt auf zwei Bühnen daher: „Amedeus“ unterhält bei der Lenkplastik, die lebende Musikbox mit Trabi, bei der auf Anforderung Musik erklingt, platziert sich in der Feldbergstraße.

„Hildegard Pfeifer-Zäh und ihr engagiertes Organisationsteam leisten wirklich tolle Arbeit“, bekräftigen Stefan Klever und Martin Bühler vom Vorstand des Gewerbevereins, der auf zahlreiche Gäste auch von auswärts hofft.

Der verkaufsoffene Sonntag findet am 24. September von 12 bis 17 Uhr statt.

Für den Kinderflohmarkt auf dem Pflughof sind noch Anmeldungen bei Barbara Weiss von der „Stofftruhe“ möglich (Tel. 07622 / 616 22). Auch beim Hobbykünstlermarkt (Selbstgeschaffenes) und beim Trödelmarkt (Nippes in allen erdenklichen Formen, Antikes, Glas, Porzellan, Schmuck, Bücher und Kleinmöbel; keine Neuware) sind noch Plätze frei. Anmeldung bei Fernanda Bockstaller („Art Antik“ in der Hebelstraße), Tel. 0172/763 47 52.

Für Besucher von nah und fern stehen genügend kostenlose Parkplätze am Rande der Innenstadt zur Verfügung.