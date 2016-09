Schopfheim (sat). Mit großem Erfolg hat das Ensemble der Spielbühne Schopfheim in diesem Jahr das Generationendrama „Eine Familie“ des Amerikaners Tracy Letts im Museumskeller präsentiert. Was ist da naheliegender, als einen großen Teil der Einnahmen als Spende an den Kinderschutzbund Schopfheim weiterzugeben?

Die Spielbühne spendet regelmäßig ihren Überschuss an soziale Einrichtungen und Projekte. „Ich möchte mich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich bei Ihnen bedanken“, sagte Geschäftsführerin Anna Homberg, die am Freitag freudig den Scheck in Höhe von 700 Euro von Gerhard Abt und Judith Klesinski entgegennehmen durfte.

Die Spende soll in die Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung des Kinderschutzbundes fließen. Da das neue Schuljahr gerade angefangen hat und man in diesem Bereich intensiv auf Spenden angewiesen sei, komme die finanzielle Unterstützung der Spielbühne gerade recht, erklärte Homberg.

Die Hausaufgabenbetreuung wird zunehmend wichtiger: Im vergangenen Jahr wurde sie an acht Grund- und Förderschulen im Umkreis für 133 Kinder mit 19 Honorarkräften und einer Ehrenamtlichen geleistet.

Das Interesse der Schulen an diesem Angebot sei groß, sagte Homberg, da die Kinder auf diese Weise in Ruhe in ordentlicher und verlässlicher Umgebung mit Unterstützung der Hausaufgabenhelfer ihre Aufgaben erledigen können.

Zu Hause sind sie oft auf sich allein gestellt, da sei es besser, sie in ihrer Lernatmosphäre zu halten. Die Spendenübergabe wurde etwas überschattet von der Sorge der freien Theatergruppe, für die nächste Saison keine Räumlichkeiten zur Verfügung zu haben.

Seit 1982 begeistert die Spielbühne Schopfheim jährlich Theaterfreunde aus dem gesamten Wiesental mit gelungenen Inszenierungen mit wechselnden Regisseuren im Museumskeller. Diesen musste die Stadt nun als Veranstaltungsraum aus Brandschutzgründen aufgeben (wir berichteten).

„Wir wissen nicht, ob und wie es weiter geht“, sagte Judith Klesinski. Die Akteure sind derzeit eifrig auf der Suche nach einem geeigneten Raum, allerdings sei dies gar nicht so einfach. Bei der Kleinkunst spielen Atmosphäre und Größe eine ganz besondere Rolle.

Der Museumskeller war aufgrund seiner historischen Räumlichkeit und der Nähe der Bühne zum Publikum ein idealer Spielort.