In Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung stellten Vereine und Organisationen ein vielseitiges Angebot zum Kinderferienprogramm auf die Beine.

Schopfheim-Gersbach (sut). So lud die Feuerwehr zu „24 Stunden bei der Feuerwehr“ ein. 20 Jugendliche fanden mit Isomatte und Schlafsack den Weg zum Gerätehaus, wo sie vom Leiterteam der Jugendfeuerwehr empfangen wurden. Gleich ging es auf die Schmierseifenrutsche, die den Jugendlichen zu mancher Rutschpartie verhalf. Eine Schnitzeljagd am Wisentgehege vorbei und durchs Dorf schloss sich an. Auf der Route waren auch einige „Fundsachen“ versteckt. Diese Aktivitäten machten Hunger, so dass die selbst gemachten Hamburger schnell verschlungen waren. Mit Rugby spielen und Filmen wollte man den Abend ausklingen lassen. Doch ein fingierter Feueralarm ließ die Jugendlichen zum Feuer bei der Grillhütte ausrücken. Hier galt es eine Hitzegewöhnung mit anschließendem Löschangriff zu absolvieren.

Am Samstag wurden die Oberflur-Hydranten in der Wehratal- und Rauschbachstraße mit Motiven neu bemalt. Als Belohnung wurde am Gerätehaus gegrillt. Da die Schmierseifenrutsche am Vortag soviel Spaß bereitet hatte, wurde auf Wunsch der Teilnehmer nochmals gerutscht. Das Leiterteam um Julia Blum war froh, dass sich die Teilnehmer bei der Feuerwehr wohl fühlten.