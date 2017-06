Schopfheim Fliegende Einhörner und Folklore

Von Petra Martin

Kroatischer Brauchtumstanz, Einhörner als Luftballonkunstwerke und die Trendspeise Burger: Das gibt es so nur beim Schopfheimer Städtlifest, das stets ein Treffpunkt für Jung und Alt sowie für Besucher von nah und fern ist. So soll es auch am Wochenende 24./25. Juni sein, wenn die 46ste Auflage in der heimeligen Altstadt über die Bühne geht.

Schopfheim. Erneut haben die Vereine ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet, mit dem die Bevölkerung belustigt werden soll.

„Es heißt zwar Städtlifest, aber die Stadt ist nicht der Veranstalter, wie viele meinen“, sagte Roswitha Schmidt, Vorsitzende der IG Städtli-Fescht, kürzlich bei einem Pressetermin. Vielmehr stellen die Vereine - in diesem Jahr sind es 18 - das Fest auf die Beine, das im Herzen der Stadt gefeiert wird.

Roswitha Schmidt verspricht einige Neuheiten für das Städtlifest, das anno 1971 von Vereinen gegründet wurde: Statt des Zumba, das dieses Jahr nicht mehr geboten wird, tritt am Samstag eine kroatische Tanzgruppe aus Basel auf: um 16.30 Uhr auf Bühne eins und um 17.30 Uhr auf Bühne zwei. „Diese Gruppe bietet flotte und langsamere Heimattänze in Tracht.“

Zahlreiche Orchester sorgen für musikalische Unterhaltung: Am ersten Städtlifest-Tag sind dies der Musikverein Wiechs, der zur Eröffnung spielt, und neu der Akkordeon-Verein Wehr. Am Samstagabend sorgt auch Alleinunterhalter M. Kirsner im Zelt des Aumazinkens für Feststimmung. Auf Bühne zwei garantiert „Acoustic Boulevard“ mit Gernot Glatt und Stephan Siebert gute Feierlaune.

Am Sonntag geht es musikalisch weiter. Das traditionelle Frühschoppenkonzert wird von 11 Uhr an auf dem Marktplatz von der Stadtmusik Schopfheim bestritten. Auf Bühne eins ist für 14 Uhr

das Spiel des Harmonika-Orchesters Schopfheim vorgesehen, um 17 Uhr ist dort - ebenfalls eine Besonderheit - das Harmonika-Orchester aus Schönau zu Gast.

Auf Bühne zwei wird die Stadtmusik aus Todtnau als neues Gastorchester den Sonntag musikalisch verschönern (11.30 Uhr). Bühne zwei wird von 18 Uhr an auch der Auftrittsort von Mario Stracuzzi sein.

Das Festgelände wird auch in der Konrad-von-Rötteln-Straße belebt sein. Dort bietet die TSG an beiden Tagen ein Wurftraining für Basketballer und solche, die es werden wollen, an. Das DRK

wartet dort darauf, Kinder zu schminken, und es wird einen gewerblichen Stand mit indischem Schmuck und Holzwaren geben, darunter Kinderspielzeug. Auch Kämme und Spangen sind dort zu haben.

Bereits um 10 Uhr findet am Sonntag ein Gottesdienst in der Alten Kirche St. Michael statt - die Kirche wird auch am Samstag ab 15 Uhr geöffnet sein, so dass sich ein Bummel übers Städtlifest mit einem Gottesdienstbesuch beziehungsweise einer Kirchenbesichtigung verknüpfen lässt.

Für die Kinder wird es ein Karussell geben, außerdem fertigt „Papaballoni“ Kunstwerke aus Luftballons an, zum Beispiel Zeichentrickfiguren, darunter auch die bei der jungen Generation allseits beliebten Einhörner. Möglicherweise wird auch eine Kindereisenbahn zu Fahrten einladen. Die VR-Bank ist mit einem Stand vertreten, an dem Auszubildende Aufklärungsarbeit zum Thema Digitalisierung leisten, und es gibt dort Gewinnspiele für Kinder und Erwachsene.

Dass die Auflagen immer umfangreicher werden, wissen die Vereine. „Die Auflagen und Einhaltung der Rettungswege sind aber sehr wichtig“, betont Organisationsleiterin Roswitha Schmidt. „Das hat man ja jetzt beim Uehlin-Brand wieder sehen können.“

Damit sich die Besucher auch satt essen können, lässt das Verpflegungsangebot keine Wünsche offen: Die Vereine bieten Leckeres von Calamares bis zum Grillhähnchen an, vom Elsässer Flammkuchen bis zum Raclette, von Crêpes bis zum Münsterkäse, von der Grillwurst zum Wurstsalat, von Schupfnudeln zum Spanferkel.

Der alevitische Verein hat türkische Spezialitäten im Angebot, der Poligny-Stand wie üblich Jura-Käse und passenden Wein, der Süßkram-Stand hat geöffnet, und das Städtlifest nimmt den Streetfood-Trend Burger auf, den das DRK anbieten wird.

Auch verdursten soll niemand: Der SVS etwa lädt in seine Caipirinha-Bar ein, „D’Namelose“ an den Bierbrunnen, und die TSG-Basketballer (statt der AWO) zum Weinbrunnen.

Das Städtlifest wird am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Nitz. Am Sonntag, 25. Juni, beginnt das Fest um 11 Uhr. Mit dem Besuch unterstützen Gäste die gastgebenden Vereine, die durch ihre Angebote ihre Kassen aufbessern wollen.