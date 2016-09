Schopfheim (wm). Fliegender Seitenwechsel mit Knalleffekt: Kai Horschig, seit 2009 für die Unabhängigen im Gemeinderat, kehrt seiner Fraktion mit sofortiger Wirkung den Rücken. Dies teilte der Stadtrat dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden am Freitag in einem persönlichem Schreiben mit. Zu den Gründen für seinen ungewöhnlichen Schritt erklärte Horschig, er habe „aufgrund von persönlichen Differenzen und einer unterschiedlichen Auffassung über die Arbeit und die Kommunaktion innerhalb der Fraktion“ den Entschluss gefasst, aus der Fraktion der Unabhängigen auszuscheiden. Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so Horschig. Sie sei im Laufe der vergangenen Monate jedoch immer konkreter geworden –­ „trotz aller Bemühungen für ein besseres Miteinander“. Fraktionsloses Mitglied des Gemeinderats will Kai Horschig allerdings nicht bleiben. Er hat nach eigenen Angaben vielmehr bei den Freien Wählern angefragt, ob er deren Fraktion beitreten könne. Die Fraktionsvorsitzende Hildegard Pfeifer-Zäh habe diese Anfrage „positiv beantwortet“, so Horschig. Sofern die Stadtverwaltung dagegen keine Einwände erhebe, werde er deshalb ebenfalls mit sofortiger Wirkung zu den Freien Wählern wechseln. Kai Horschig erhielt bei der Kommunalwahl 2014 auf der Liste der Unabhängigen 2111 Stimmen. Er übernahm zunächst das Amt des Fraktionsvorsitzenden, gab dieses jedoch nach einem halben Jahr wieder ab. Seither führt Gustav Blessing die Fraktion.