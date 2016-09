Schopfheim. Eine aufmerksame Bürgerin verhinderte am Dienstagnachmittag einen Diebstahl aus einem Kleinbus und schlug die Täter in die Flucht. Die Frau beobachtete nach Polizeiangaben zwei junge Männer dabei, wie diese aus einem in der Stettiner Straße geparkten Firmen-Kleinbus einen Rucksack herauszogen und dann über die Oberfeldstraße in Richtung Innenstadt wegliefen. Beherzt rief die Frau den beiden Männern hinterher, worauf diese überrascht den Rucksack wegwarfen und flüchteten.

Die Frau verständigte die Polizei und informierte die Arbeiter, denen der Kleinbus gehörte und die ganz in der Nähe arbeiteten. Bei einer Nachschau fehlte nichts aus dem Rucksack. Eine Fahndung nach den beiden jungen Männern verlief negativ.