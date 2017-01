Schopfheim . Am Dienstag erstattete eine 25 Jahre alte Frau Anzeige bei der Polizei. Sie gab laut Polizeibericht an, ein Autofahrer habe sie auf dem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße gefährdet. Sie sei bereits mitten auf der Fahrbahn gewesen, als sich das Auto näherte und sie einen Schritt zur Seite machen musste, um nicht angefahren zu werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich beim Revier unter Tel. 07622/666980 zu melden.