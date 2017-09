Schopfheim Freibad: „Noch nie so viele Notsituationen“

Schopfheim (wm). Eine Bilanz mit Licht und Schatten: Am Sonntag ist das Freibad im Oberfeld zum letzten Mal geöffnet. Anlass genug für Schwimmmeister Mathias Wüst, einen Strich unter die abgelaufene Saison zu machen.

Neben der Misere mit den Rohrbrüchen und der mehrwöchigen Zwangsschließung liegt Wüst dabei noch etwas anderes schwer im Magen. „Wir hatten wirklich noch nie so viele Notsituationen zu überstehen wie in diesem Jahr“, berichtet er. Drei Mal gerieten nach seinen Worten Badegäste ins Lebensgefahr und drohten zu ertrinken – zwei Kinder und ein Erwachsener.

Einmal hüpfte ein Mädchen ins tiefe Schwimmerbeecken und ging unter, ein ander Mal sprang ein Junge vom Dreimeterbrett und kam nicht wieder hoch, und auch ein Mann, der gesundheitlich angeschlagen war, tauchte unter. „Ich bin so froh, dass wir alle drei retten und sie das Bad gesund verlassen konnten“, so Mathias Wüst. Er sei in diesem Zusammenhang auch „sehr stolz“ auf seine Kollegen Peter Althun und Roney Hasan, die das mit ihm ausgezeichnet gemeistert hätten.

Der Schwimmmeister appelliert in diesem Zusammenhang vor allem an die Eltern, im Freibad gut auf die Kinder aufzupassen und sie „niemals allein“ schwimmen zu lassen. Hilfreich sei auf jeden Fall auch die Verwendung von Schwimmflügeln.

Mit der Badbilanz insgesamt zeigt sich Mathias Wüst in Anbetracht der speziellen Situation in diesem Jahr zufrieden. 69 000 Besucher passierten diese Jahr die Schrank an der Kasse. Und dies obwohl das Bad während drei heißer Sommerwochen aufgrund der defekten Leitungen geschlossen bleiben musste. „Das hat uns mindestens 15 000 Besucher gekostet“, schätzt Wüst.

Er selbst wird, wie berichtet, Ende des Jahres seinen Dienst im Freibad aufgeben. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.