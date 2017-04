Schopfheim Freunde bilden sich weiter

„Wir haben schon seit Jahren gute Kontakte zur Volkshochschule in Guebwiller im Elsass und freuen uns jedes Jahr auf die „Rencontre Franco-Allemande“, entweder wie jetzt in Schopfheim oder aber im Elsass“.

Schopfheim. Mit diesen Worten hieß Ruth Simons, Fachbereichsleiterin Sprachen bei der VHS Schopfheim, am Samstagvormittag eine 15-köpfige Delegation der „Universitaire populaire“ aus ­Guebwiller willkommen.

Organisiert hatten das Treffen die Schopfheimer Französisch-Dozentin an der VHS, Myriam Kursawe, und ihre Kollegin Doris Wintzner aus Guebwiller.

Nach der Begrüßung wurde die elsässische Delegation mit der 18-köpfigen, hiesigen Gruppe gemischt, und danach begab man sich gruppenweise zum gemeinsamen Sprachtraining. Dabei wurden von den beiden Kursleiterinnen vorbereitete Inhalte erarbeitet, ehe es nach einem gemeinsamen Mittagessen auf einen Stadtrundgang ging.

In recht gutem Französisch erläuterten die Schopfheimer Gastgeber dabei ihren elsässischen Gästen allerlei Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der Markgrafenstadt. Aus aktuellem Anlass - es war 1. April - lernten sowohl deutsche Gastgeber wie auch französische Gäste an diesem Samstag etwas über die unterschiedlichen „Bräuche“ in Sachen April-Scherz. Während diese im deutschen Kulturraum mehr oder weniger sinnige Gags sind, hängt man in Frankreich dem Zeitgenossen ein Fischsymbol so auf den Rücken, dass dieser es nicht merkt - und freut sich darüber mit dem so „Veräppelten“. „Auch dieser Austausch war eine schöne Gelegenheit, die Freundschaft mit Frankreich auf VHS-Ebene zu stärken und gleichzeitig eine intensivere Form der sprachlichen Begegnung und Weiterbildung zu begehen“, sagten Ruth Simons und Myriam Kursawe bei der Verabschiedung der französischen Gäste am frühen Abend. Und Doris Wintzner lud zum Gegenbesuch ein, den man auf jeden Fall antreten wird, wie die Schopfheimer VHS-Vertreterinnen ankündigten.