Nachrichten-Ticker

00:49 Rusada-Chefin: systematisches Doping in Russland

Berlin - Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada hat einem Medienbericht zufolge erstmals die Vertuschung systematischen Dopings in dem Land zugegeben. "Es war eine institutionelle Verschwörung", sagte Rusada-Chefin Anna Anzeliowitsch der "New York Times". Sie sei schockiert gewesen von den Enthüllungen, die russische Regierung sei jedoch nicht involviert gewesen. Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur, Richard McLaren, hatte Russland in seinen beiden Reports Staatsdoping vorgeworfen. Russland hatte die Vorwürfe bislang stets zurückgewiesen.

23:48 Trump Tower teilweise geräumt - keine Gefahr

New York - Donald Trumps Hochhaus Trump Tower in New York ist am Dienstag teilweise geräumt worden. Es war ein herrenloses Gepäckstück entdeckt worden, berichteten New Yorker Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein Video zeigte, wie Ordnungskräfte dafür sorgen, dass Menschen das Gebäude verlassen. Das Stück Gepäck stellte sich jedoch als harmlose Tasche mit Spielwaren heraus. Der künftite US-Präsident Donald Trump war nicht in New York. Er hält sich gegenwärtig in Florida auf.

23:10 Möglicher Zwischenfall in Trump Tower

New York - In Donald Trumps Hochhaus Trump Tower in New York ist es möglicherweise zu einem Zwischenfall gekommen. Zumindest Teile des Gebäudes seien evakuiert worden, berichteten mehrere New Yorker Medien übereinstimmend. Ein Video zeigt, wie Ordnungskräfte dafür sorgen, dass Menschen das Gebäude verlassen. Nach einem Bericht des Senders NBC könnte ein verdächtiges Päckchen der Grund für die Aktion gewesen sein.

22:59 Kuba verzeichnet leichten Wirtschaftsrückgang

Havanna - Kubas Wirtschaft ist 2016 leicht um 0,9 Prozent geschrumpft. Das gab Wirtschaftsminister Ricardo Cabrisas vor dem Parlament in Havanna bekannt, wie das Nachrichtenportal Cubadebate berichtete. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sei auf geringere Exporterlöse und auf die "Schwierigkeiten einiger der bedeutendsten Partner" Kubas wegen niedrigerer Erdölpreise zurückzuführen, hieß es in Anspielung auf Venezuela. Negativ ausgewirkt habe sich auch, dass das US-Embargo immer noch aufrechterhalten werde. Für 2017 sagte Cabrisas ein Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent voraus.

22:57 Berliner Anschlag befeuert Streit über mehr Videoüberwachung

Berlin - Der Ruf nach mehr Videoüberwachung als Folge des Terroranschlags in Berlin stößt bei Juristen und Datenschützern auf Widerstand. Mehr Kameras führten in der Regel nicht zu mehr Sicherheit, erklärte der Anwaltverein in Berlin. Der Richterbund warnte, die Überwachung könne die Freiheit von Bürgern einschränken, gegen Grundrechte verstoßen und Terroranschläge womöglich sogar begünstigen. Bedenken äußerten mehrere Datenschutzbeauftragte. Die Forderung nach mehr Kameras auch auf öffentlichen Straßen und Plätzen war nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt laut geworden.