Der zum Markus-Pflüger-Heim gehörende Friedhof soll laut einer Beschlussvorlage des Sozial- und Betriebsausschusses „Heime des Landkreises Lörrach“ kostenlos an die Stadt Schopfheim übertragen werden. Schopfheim-Wiechs (ilz). Seitdem der Landtag im Jahr 2014 ein neues Betreuungskonzept beschlossen hat, wird das Markus-Pflüger-Heim dezentralisiert. Der Fokus liegt seither verstärkt auf der ambulanten Betreuung. Dieser integrative Ansatz unterscheidet sich stark von den früheren Vorstellungen über die Behandlung psychisch kranker Menschen. Die Heime sollten damals alle Patienten unter einem Dach vereinen und möglichst autark vom Rest der Gesellschaft funktionieren. Durch das Umdenken und die damit verbundene Dezentralisierung werden vermehrt vormals wichtige zum Heim gehörende Einrichtungen obsolet. So auch der Heimfriedhof in Wiechs, der künftig der Stadt Schopfheim gehören soll. Dieser wird derzeit noch vom Markus-Pflüger-Heim bewirtschaftet, was sich jedoch auf die Pflege der bereits vorhandenen letzten Ruhestätten beschränkt. Neue Gräber kommen bereits seit einiger Zeit nicht mehr hinzu. „Die letzte Bestattung auf dem Heimfriedhof ist mindestens zehn Jahre her“, weiß Wolfgang Nestle vom Eigenbetrieb Heime. Das 2256 Quadratmeter große Grundstück erhält die Stadt gratis vom bisherigen Besitzer. Zwei Auflagen sind jedoch an die kostenlose Übertragung geknüpft: Erstens müssen die bestehenden Gräber bis zum Ablauf der Ruhezeiten vom neuen Eigentümer, also der Stadt Schopfheim, gepflegt werden. Zweitens soll es innerhalb der nächsten 30 Jahre zu keiner Nutzungsänderung oder zum Verkauf des übertragenen Grundstücks kommen. Anderenfalls würde der Mehrerlös zu 100 Prozent an den Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach fallen. Dass es dazu kommen wird, ist allerdings nicht zu befürchten, da die Stadt ihrerseits bereits Pläne für die weitere Nutzung des Gräberfeldes hat: Sie „will den Baumbestand des bisherigen Heimfriedhofs des Markus-Pflüger-Heimes für Baumbestattungen nutzen“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Genauere Angaben wollte die Stadtverwaltung indes noch nicht machen. „Wir möchten warten, bis sich das Grundstück wirklich in unserem Besitz befindet“, kommentierte die Stadt den Vorgang. Man gehe davon aus, dass sich das Verfahren zur Übertragung des Grundstückes noch einige Wochen hinziehen wird, hoffe aber, das neue Bestattungskonzept zu Beginn des kommenden Jahres anbieten zu können.