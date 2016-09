Am Sonntag fanden die ersten Baustellenführungen durch den Windpark Rohrenkopf in Gersbach statt.

Wer sich einen Platz bei einer der Führungen sichern will, kann sich per Mail anmelden unter anmeldung@ews-schoenau.de. Dabei ist anzugeben, an welchem Tag mit wie vielen Personen man an der Führung teilnehmen möchte. Führungen finden statt am 18. September, 9. und 23. und am 6. November jeweils um 10 und um 12 Uhr. Die EWS verweist auf den sehr großen Andrang bei den genannten Terminen.

Schopfheim-Gersbach (hf). Interessierte Besucher aus dem ganzen Landkreis ließen sich von Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, im Detail über die Baufortschritte an den verschiedenen Standorten informieren und erhielten Auskünfte über technische Einzelheiten der Windräder, der Bauarbeiten und der Auswirkungen auf Natur und Umwelt.

Bei den Führungen herrschte eine durchweg positive, völlig entspannte Atmosphäre. Die Besucher sammelten sich auf dem Parkplatz am Ortseingang. Ein Kleinbus brachte sie in zwei Gruppen zu den einzelnen Standorten.

Tobias Tusch erklärte den gesamten Windpark und die technischen Details der Anlagen, die Verfahren und Ergebnisse der Windmessungen und die Maßnahmen zum Arten-, Umwelt- und Wasserschutz.

Auf der Fahrt durch den Windpark erläuterte Tusch die Maßnahmen zur Wegeertüchtigung, damit die Schwertransporte dieselben befahren können. An den Standorten drei und zwei konnten die Besucher die im Bau befindlichen Türme für die Windräder in Augenschein nehmen.

Am Standort drei ist der Betonteil des Windrades mit einer Höhe von 100 Metern bereits fertig. Im nächsten Arbeitsgang kommen der obere Teil aus Stahlsegmenten, die Gondel und die Rotorblätter hinzu. Der schwere Raupenkran ist bereits zur nächsten Baustelle am Standort eins weiter gefahren.

Für die Besucher waren die Ausmaße der eingesetzten Baumaschinen wie auch der Windenergieanlagen sehr eindrücklich.

Die Fragen konzentrierten sich auf technische Einzelheiten der Beton-/Stahlkonstruktion, auf die Stromableitung sowie auf die Arbeiten auf den Waldflächen. Besucher, die über eigene Erfahrungen im Baugewerbe verfügten, lobten nachdrücklich die Sauberkeit und Ordnung an den einzelnen Baustellen wie auch auf den Zuwegungen auf dem Rohrenkopf.

Bei der abschließenden Diskussion am letzten Standort wollten einige Besucher wissen, wie sie sich am Windpark finanziell beteiligen können. Tobias Tusch verwies auf das EWS-Bürgerbeteiligungsmodell, nach dem Bürger aus der direkten Raumschaft über eine Bürgergesellschaft bis zu drei der Windenergieanlagen selbst erwerben und betreiben können. Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach Inbetriebnahme des Windparks.

In der Schlussrunde bestätigten alle Teilnehmer, dass die Führung für sie sehr aufschlussreich und informativ war. „Wenn wir keine Atomkraftwerke mehr wollen, dann müssen wir andere Quellen unserer Energieversorgung schaffen“, erklärte ein älteres Ehepaar.