Schopfheim Fürs erste nur eine Mini-Sanierung

Von Anja Bertsch

Eine „Mini-Sanierung“ für 620 000 Euro soll nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss die Technik im Freibad so weit auf Vordermann bringen, dass laut Bürgermeister „die nächsten fünf bis zehn Jahre an dieser Front Ruhe herrscht“.

Schopfheim. Die Sanierung soll nach Ende der Badesaison 2018 starten und zu Saisonbeginn 2019 abgeschlossen sein, so dass der Badebetrieb nicht darunter leidet.

Zu einem nicht näher definierten späteren Zeitpunkt steht eine millionenschwere Generalsanierung an. Das Freiburger Planungsbüro Fritz hatte hierfür drei Varianten im Kostenbereich ab 4,5 Millionen Euro skizziert – „nach oben offen“, so Architektin Evi Hauser.

Minisanierung

Die nun erst einmal beschlossene „minimalinvasive Maßnahme“ beschränkt sich auf das „technisch absolut Notwendige“, erklärte Planer Jochen Fritz: Austausch der Zu- und Ablaufleitungen rund um das Becken.

Diese seien zum Teil „löchrig wie ein Schweizer Käse“, so Bürgermeister Christof Nitz. In der vergangenen Saison hatten diese Lecks für immense Wasserverluste und – wegen der fälligen Notreparatur – für eine zwischenzeitliche Schließung des Bades gesorgt. Die Menge des verlorenen Wassers bezifferte das Tiefbauamt auf Nachfrage der SPD-Fraktion auf 6720 Kubikmeter – macht etwa 10 000 Euro.

Ganz dicht freilich war und ist das System auch nach der Not-Reparatur nicht: „Der Verlust hat sich auf 30 Kubik am Tag eingependelt“, erklärte das Stadtoberhaupt unter Berufung auf das Tiefbauamt; eben dieser Wert dürfe auch als vorsichtige Prognose für 2018 gelten.

Trotzdem sind weitere Maßnahmen vor Beginn der neuen Saison nicht geplant, so Nitz auf eine Anfrage der Bürgerinitiative. „Planung, Ausschreibung, Bauen – das werden wir in den paar Monaten bis zur Saison 2018 nicht schaffen“, erklärte er. Dafür soll die Reparatur direkt „mit dem Tag der Schließung 2018“ in die Gänge kommen, versprach der Bürgermeister. Voraussetzung freilich ist, dass das Gesundheitsamt den Plänen zustimmt.

Solaranlage

Artur Cremans plädierte dafür, zumindest auch die Solaranlage zur Erwärmung des Wasser zu richten. Davon allerdings riet Bäderspezialist Fritz ab. Man habe an der Anlage keine eklatanten Mängel festgestellt. Und mit einem einfachen Auswechseln von „ein paar schwarzen Rohren auf dem Dach“ sei es nicht getan; viel mehr gehe es dann gleich ans Eingemachte der Wasseraufbereitungstechnik. Zumindest einen zweiten Blick will man aber jetzt doch auf die Solaranlage werfen, so der Gemeinderatsbeschluss.

Bestandsaufnahme

Das Schwimmbad ist, so lässt sich die Bestandsaufnahme des Fachbüros zusammenfassen, in beinahe sämtlichen Bereichen veraltet – von Eingang und Umkleiden über Kleinkindbereich, Innen- und Außenbecken bis zum Holzbrückchen über den Schlierbach. Dabei geht nicht allein um ästhetische Aspekte, sondern um gesetzliche Anforderungen in Sachen Technik (Beckenhydraulik, Wasseraufbereitung, Lüftung), Raumaufteilung und -einrichtung (Sozialräume für die Angestellten, Barrierefreiheit) oder Sicherheit (Wasser im Kleinkindbereich zu tief, unterm Dreimetersprungbrett zu flach). „Trotzdem dürfen wird das Bad betreiben“, betonte Bürgermeister Nitz angesichts der zahlreichen Negativvermerke im der Bestandsaufnahme, „da gilt der Bestandsschutz.“

Sanierungsvarianten

Vorgestellt wurden Sanierungsvarianten unterschiedlicher Reichweite und Kosten. Wichtiges Element ist durchweg die Sanierung des Kombibeckens, bevorzugt durch eine Beckenauskleidung aus Edelstahl. Daneben stehen unter anderem ein neues Gebäude für die Badetechnik, Abriss und Neugestaltung des Kleinkindbereiches und Sanierung des Umkleidegebäudes zur Diskussion.

Zeitplan

Beim Projekt Schwimmbadsanierung legt die Stadt die lange Perspektive an: Nach der Minimaßnahme im Herbst 2018 will man die Pläne für die Generalüberholung „in den Folgejahren“ weiter verfeinern und dann in mehreren Bauabschnitten jeweils außerhalb der Badesaison abschnittsweise realisieren. Großer Bremsklotz dabei ist das Geld: „Wir können keine verlässliche Aussage machen, wann wir das Geld in die Hand nehmen können“, räumte Nitz mit Blick auf Millioneninvestitionen vor allem in den Bereichen Kindergärten und Schulen ein. Zumindest aber soll das Projekt auf Antrag von Artur Cremans (SPD) in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden.

Kritik am Betreiber

Mark Leimgruber (CDU) monierte, dass neben der Sanierung nicht auch die Frage nach dem künftigen Betrieb des Schwimmbades auf der Tagesordnung stehe, sprich: die Option, dass die Stadt den Betrieb künftig wieder selbst in die Hand nimmt. Tatsächlich gebe es doch „eine gewisse Unzufriedenheit mit dem jetzigen Betreiber“, formulierte Leimgruber, um im Wortwechsel mit dem Bürgermeister deutlicher zu werden: Die Verhältnisse im Schwimmbad seien teilweise eine „Zumutung für Kunden und Angestellte“ gewesen, so Leimgruber - „und das ist noch freundlich umrandet“. Auch Artur Cremans bekundete Unzufriedenheit. Bürgermeister Nitz wiederum mahnte zur Zurückhaltung in Sachen „Betreiberschelte“. Der Pächter habe alle Vereinbarungen eingehalten. Sicherlich aber werde das Thema Schwimmbadbetrieb noch zu diskutieren sein, so Nitz. Der Vertrag mit der Firma läuft bis Dezember 2018.