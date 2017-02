Schopfheim/Wehr. Die seit über zehn Jahren bestehende Kulturkooperation der Städte Schopfheim und Wehr bietet auch im Bereich der bildenden Kunst immer wieder Chancen eines Kunsttransfers.

Diese Linie des Austauschs setzt sich in der nächsten Ausstellung fort, wenn in der Galerie im Alten Schloss von Wehr Werke von Bettina Bohn (Kleines Wiesental) und Martina Nübling (Hausen) zu sehen sind.

Bettina Bohn, die bereits 2008 eine viel beachtete Einzelausstellung in Wehr bestritt und durch ihre Ausstellung 2011 in der Villa Berberich einem größeren Publikum bekannt wurde, zeigt etwa 30 Arbeiten (Pigment, Tusch, Öl), einige von ihnen in Formaten bis zu 150 mal 100 Zentimeter.

Auch Martina Nübling hat schon einige ihrer Bilder in Wehr ausgestellt. Die Kulturwissenschaftlerin und Regisseurin wandte sich in den letzten Jahren stärker der Kunst zu und fiel besonders durch ihre filigranen, farblich zwar sparsamen und teils textile Materialien einsetzenden, dafür aber umso geheimnisvolleren Arbeiten auf. Auch sie zeigt einige größere Formate.

Die Vernissage findet am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr in der Galerie im Alten Schloss von Wehr statt. Die einführenden Worte spricht der Autor Markus Manfred Jung. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Posaunist Claus Brunner (Hausen) in Begleitung zweier Musikerkollegen.

Weitere Informationen: Die Ausstellung ist vom 5. bis zum 26. März geöffnet. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.