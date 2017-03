Der Förderkreis Ferienzentren (FöFe) blickte im Rahmen seiner Hauptversammlung auf dem Rührberg auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück.

Schopfheim. Vorsitzender Gerd Schneider berichtete von gestiegenen Teilnehmerzahlen bei den Ferienfreizeiten des Vereins in Deutschland, Korsika und Griechenland.

Ein großer Dank galt rund 100 ehrenamtlichen Betreuer/innen, die das Jahr über an Schulungen und Veranstaltungen des Vereins teilnahmen und die Ferienfreizeiten mit viel Zuverlässigkeit, Motivation und Ideenreichtum betreuten.

Der Wechsel der Geschäftsführung von Anna Häßlin zu Katerina Tsiatoucha und Amrei Pleuler wurde als sehr gelungen beschrieben. Der Verein freut sich nun, wieder zwei Hauptamtliche beschäftigen zu können.

Bei den Wahlen kürten die Mitglieder Alexander Ritzi als Nachfolger des zurückgetretenen Gerd Schneider zum neuen Vorsitzenden. Felix Ritter rückt als neuer Beisitzer in den Vorstand, Anne-Sophie Schneeberger fungiert als neue Begegnungsteamvertreterin.

Zu Gast bei der Versammlung waren Partner der griechischen (Trekking Hellas) und spanischen (Nhorte) Partnergruppen des FöFe. Die Erweiterung des Angebots um eine deutsch-griechische Begegnung mit Trekking Hellas und mit einer Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten in den Bergen Griechenlands, nahe der weltberühmten Meteora-Klöster, sei 2016 ein voller Erfolg gewesen, hieß es.

Dieses Jahr will der FöFe die Jugendfreizeit in Spanien (International Camp Spain) in den ersten beiden Wochen der Sommerferien bei der Partnerorganisation Nhorte wieder aufnehmen. Im Internationalen Camp in Schmitzingen (bei Waldshut) erwartet man Gäste aus Spanien und Griechenland. Darüber hinaus sind wieder die Jugendfreizeiten auf Korsika und in Griechenland im Angebot, im Kinderbereich finden an Pfingsten eine Hausfreizeit in Hasel statt und im Sommer zwei Kinderzeltlager in Schmitzingen.

Eine Neuerung ist der Einzug in ein Büro. Gemeinsam mit dem Verein „Bildung für alle“ und „Spendenfreun.de“ residiert der FöFe nun in den Räumen des Kulturaggregats in Freiburg. Dies werde besonders die Arbeit mit den vielen ehrenamtlichen Betreuer/innen, die zu großen Teilen in Freiburg studieren, erleichtern, zudem schaffe der FöFe eine Anlaufstelle für Eltern und Interessierte.

Für zehnjähriges Engagement im Verein bekamen Lara Greiber, Isabella Schimkat, Clara Kuhlen und Roland Grether eine Auszeichnung.

Der FöFe ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich per Satzung zur Aufgabe macht, allen Kindern und Jugendlichen ein Ferienerlebnis zu ermöglichen, unabhängig von den Einkommensverhältnissen ihrer Eltern.

Die Institution ist anerkannter Kinder- und Jugendhilfeträger, arbeitet konfessionell und politisch unabhängig und engagiert sich seit mehr als 35 Jahren in der internationalen Arbeit.

Weitere Informationen: www.foefe.de, E-Mail: ferieninfo@foefe.de, Tel. 0170/8986419, Kontakt: Amrei Pleuler