Von Hans-Jürgen Hege

Mit anhaltend frischem Schwung startet der Turnverein ins 135. Jahr seiner Geschichte.

Schopfheim-Fahrnau. Bei der Hauptversammlung am Freitag im „Steakhüsli“ hakte Diana Sorzio als Mitglied des Vorstandstrios „ein sehr aktives, nervenaufreibendes Jahr“ ab, das neben dem florierenden Sportbetrieb in allen Abteilungen ganz im Zeichen von zwei Mammutveranstaltungen gestanden habe: dem Gaukinderturnfest mit 600 Teilnehmern, das der TV gemeinsam mit der TSG organisierte, und dem zweitägigen Dorffest, das dank der einträchtigen Zusammenarbeit mit allen Fahrnauer Vereinen sehr erfolgreich über die Bühne gegangen sei.

„Gemeinsam geht es einfach besser“, stellte Diana Sorzio fest und erinnerte schließlich noch an den Adventsmarkt, der aus dem regen Dorfleben einfach nicht mehr wegzudenken sei.

In ihrem Jahresbericht bedauerte Sorzio, dass mit den „Jedermännern“ eine der TV-Abteilungen mangels Masse „verloren ging.“

Und sie gab zu, dass sich nach Anette Karles Rücktrittsankündigung die Suche nach einer neuen Kassiererin als „extrem schwierig“ herausstellte, dann aber doch zu einem mehr als zufriedenstellenden Ergebnis führte, weil mit Carina Strütt eine Frau das Amt zu übernehmen bereit gewesen sei, die „aus der Finanzbranche kommt, die sich aber auch sonst im Verein immer wieder engagiert einbringt und sehr gut ins Team passt“.

„Das nächste Jahr wird ganz im Zeichen des Kassiererwechsels stehen“, kündigte Anette Karle an. Mitgliedsbeiträge von aktuell 919 Mitgliedern müssen eingezogen und verbucht werden. Die Gelder des Vereins, der im vergangenen Jahr trotz ordentlicher Einnahmen beim Kinderturnfest, beim Dorffest, aus Spenden, Zuschüssen und Zinsen einen „verschmerzbaren“ Verlust von 800 Euro zu verdauen hatte, werden vorwiegend in Turn- und Spielgeräte, in Übungsleitergebühren oder in Fortbildungsmaßnahmen investiert, von denen die aktiven Sportler des TV in den Abteilungen Fördergruppe, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Rope Skipping, Dance Kids, Fitness Dance, Senioren 70+, Frauengymnastik, Rücken aktiv, Nordic Cross Skating, Männer in Aktion, Volleyball und beim TTC Schopfheim-Fahrnau profitieren.

Brigitte Möhrle hatte also keine Mühe, die Entlastung „unserer tollen Vorstandschaft“ in trockene Tücher zu bringen. Bei den Wahlen gab es durch die Bank weg 100-Prozent-Quoten. Und auch die Satzungsänderung, die das Amtsgericht zur erneuten Feststellung der Gemeinnützigkeit für erforderlich hielt, obwohl lediglich Textpassagen ohne Änderung des Inhalts zusammengefasst werden sollten, wurde einstimmig abgesegnet.

Größere Events stehen nach dem stressigen Vorjahr nicht im Terminkalender. Dafür wird es wieder den allseits beliebten Sportnachmittag rund um die Grundschule geben, der 2016 wegen des Gauturnfestes ausfallen musste.

Ehrungen: Maria Cammarata, Peggy Flemming, Christiane Härtling-Heist, Patrizia Pabst, Johanna Metzger, Susanne Rossbach-Bill, Thomas Scheck, Tanja Schwald, Peter Wimberger und Inge Zapp wurden beziehungsweise werden – außer Peggy Flemming war niemand der Geehrten zur Hauptversammlung am Freitag im „Steakhüsli“ erschienen – vom Turnverein für 20-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Nach 40 Mitgliedsjahren wird Alice Kneusslin die goldene Ehrennadel nachgereicht.

Der krankheitsbedingt fehlende Norbert Schwald, der dem Verein seit 50 Jahren angehört und der den TV auch schon als Vorsitzender geleitet hat, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Und schließlich bedankte sich die Vorsitzende Diana Sorzio bei Anette Karle mit der silbernen Ehrennadel für 13 arbeitsintensive Jahre als Kassiererin und für ihr beispielhaftes Engagement im Turnverein, das weit über ihre eigentlichen Aufgaben hinausgegangen sei.

Wahlen: Turnusgemäß wiedergewählt wurden Nicole Spitz und Stephanie Lammel, die das Vorstandstrio um Diana Sorzio weiter komplettieren. Beisitzer bleibt Wolfgang Maier, Carina Strütt wurde in Abwesenheit zur Nachfolgerin von der bisherigen Kassiererin Anette Karle gewählt, die im nächsten Jahr die Kasse, die sie 13 Jahre lang führte, prüft.