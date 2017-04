Schopfheim Gesamtchor wünscht sich Stimmen

Von Georg Diehl

Die Langenauer Halle war voll besetzt, als der gastgebende Gesangverein (GV) Langenau unter der Leitung von Dieter Hilpert die Haupt- und Ehrungsversammlung des Alemannischen Chorverbandes mit dem Lied „Freude in Ehren“ eröffnete.

Schopfheim. Belinda Spettl, Vorsitzende des GV Langenau, begrüßte Vertreter von fast allen Chören des ACV, bevor Hugo Pfefferle als Präsident des ACV die Versammlung offiziell eröffnete. Günther Schaffrinna überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates und ging auf die Geschichte des Schopfheimer Ortsteils Langenau ein. Mit einem Gedicht von Georg Diehl und dem Lied „Herr, deine Güte“ gedachte man der verstorbenen Chormitglieder.

Rückblick

Präsident Hugo Pfefferle informierte die Versammlung über die von ihm wahrgenommenen Versammlungen auf Landesebene und bei Chören des ACV. Auch Belinda Spettl ergänzte ihn mit Mitteilungen über die internen Sitzungen des Präsidiums. Verbandschorleiter Jürgen Nass aus Dossenbach gab Einblick in die Proben mit dem Gesamtchor des ACV, der in Abständen von vier bis sechs Wochen probt und sich gern noch mehr Stimmen wünscht. Nass warb auch für die Teilnahme an Sänger- und Chorleiter-Lehrgängen und speziell für Stimmbildung.

Kasse

Verbandsrechner Eugen Kuny hat sein Amt als Rechner seit 25 Jahren und auch diesmal tadellos versehen, so dass die Kassenprüfer durch Jeannette Kipf und Andreas Brögin nur Worte des Lobes für ihn hatten.

Allgemeines / Wahlen

Verbandspressewart Georg Diehl wies auf die Artikel in der badischen Chorzeitschrift „Baden vokal“ hin, die Anregungen aus den Reihen der Chöre benötigt. Webmaster Hanspeter Wegener hält die Website auf dem Laufenden. Der Entlastung des Vorstands folgten die Wahlen: Vizepräsient Karlheinz Grimmer, Verbandschorleiter Jürgen Nass, Verbandsschriftführerin Belinda Spettl und neue Verbandspressewartin Claudia Rümmele. Als Jugendreferent konnte niemand gefunden werden. Mit dem Lied „Über sieben Brücken musst du gehn“ schloss der GV Langenau den ersten Programmteil ab.

Schopfheim-Langenau (gd). Zwischen den Ehrungen für langjährige ACV-Mitglieder und Chorleiter sang der gastgebende Chor aus Langenau „Fein sei, bei´nander bleib´n“, „Butterfly“, „Country Roads“ und „Can´t help falling in love“, wobei Brigitte Behringer wie eh und je makellos am Klavier begleitete.

Der Verbandschor unter Jürgen Nass sang, mit tadelloser Klavierbegleitung durch Michael Herrmann, Lieder wie „Lied - unser Band“, „Überall auf der Welt singt man Lieder“ (nach dem Gefangenenchor aus „Nabucco“ von Giuseppe Verdi), „Lady sunshine und Mister Moon“, „Abendruhe“ und „Ein Glas zum Abschied“.

Ehrungen

Für 75 Sängerjahre wurde Karl Lorenzen aus Atzenbach ausgezeichnet, für 60 Jahre Harald Beck, Maulburg, und Christian Muser aus Zell.

Ehrenmitglieder für 50 Jahre Treue zum Chorgesang wurden Walter Schmidt und Franz Heizmann, beide Ehrsberg, und Heinz Meyer, Dossenbach. 40 Jahre erreichten Irmgard Thron aus Weitenau, Hermann Sutter, Raitbach, August Behringer, Wieden, Andreas und Markus Hauri sowie Lothar Gisin aus Wiechs und Thomas Asal aus Dossenbach.

Seit 25 Jahren beim Chorgesang sind Helga Baier, Erika Senn und Martina Veit aus Weitenau, Andrea Bührer aus Dossenbach und Antje Kiefer aus Bürchau. Ebenfalls seit 25 Jahren singen in den Chören Roland Hilf, Raitbach, Rolf Fritschi, Helmut Tribull und Joachim Veit, alle Weitenau, Hansjörg Renk, Maulburg, Wolfgang Lais, Zell, und Axel Lais, Schönau, mit.