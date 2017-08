Schopfheim „Glatti Sache“ aus alten Zeiten

Ganz lassen mag Kurt Ückert das Schreiben halt doch nicht: Der Langenauer Autor und Heimatkenner stellte vor wenigen Wochen seine regelmäßige Mundartkolumne für unsere Zeitung – „Us dr Heimet verzellt“ – zwar ein, doch auf seine unverwechselbare Stimme müssen unsere Leser auch in Zukunft nicht verzichten.

Schopfheim (wm). 35 Jahre lang verzellte er Geschichten und Anekdoten aus der Heimat, die er so sehr liebt. Ückert porträtierte Dichter und Maler und wand der Schönheit von Natur und Landschaft in der näheren und weiteren Umgebung ein Kränzchen – über die meiste Zeit hinweg im wöchentlichen Rhythmus, in den vergangenen zwei, drei Jahren in 14-tägigem Abstand.

An die knapp 2000 Kolumnen dürften so im Laufe der Jahre zusammen gekommen sein.Ganz genau weiß es der Mundartautor selber nicht.

Doch dieses Kapitel hat Kurt Ückert abgeschlossen. Mit der heutigen Ausgabe belebt er vielmehr eine Serie wieder neu, mit der er die Leser unserer Zeitung bereits vor vielen Jahren schon einmal unterhalten hat – „MT Anno dazumal“ heißt sie.

In unregelmäßigen Abständen wird er darin berichten, was ihm beim Stöbern in alten Zeitungsbänden ins Auge sticht. „Sachen, die vor 100 oder 125 Jahren passierten und heute wieder interessant oder einfach glatt sind“, so beschreibt der Autor seine Suchkriterien.

Die neue Kolumne erscheint – wie „Us dr Heimet“ – jeweils freitags, aber dann nicht mehr in Mundart, sondern in „Schriftdeutsch“, so Kurt Ückert in feiner Distanzierung zum gebräuchlicheren, aber ungeliebten Begriff „Hochdeutsch“.